В СвЖД опровергли информацию о недопуске пассажиров с ножами на вокзал

Пресс-служба Свердловской железной дороги дала комментарий по запрету на ножи у пассажиров

Никаких дополнительных мер безопасности на вокзале не вводилось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-служба Свердловской железной дороги дала комментарий URA.RU о порядке досмотра граждан в зоне транспортной безопасности на вокзале Екатеринбурга. Никаких дополнительных ограничительных мер или запретов не вводилось.

«Для понимания сообщаем, что никакого ужесточения нет. Перочинные ножи не запрещают», — сообщили в пресс-службе.

В СвЖД рассказали, что сотрудники вокзала руководствуются положениями ФЗ «О транспортной безопасности» и соответствующими требованиями безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры. «В случае выявления предметов, запрещенных к перемещению в зоне входного контроля (изделия, конструктивно сходные с огнестрельным, пневматическим и холодным оружием — прим. URA.RU), работники самостоятельно не изымают указанные предметы, а приглашают сотрудников полиции для проведения проверки и принятия дальнейшего решения», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что граждан не пускали внутрь железнодорожного вокзала Екатеринбурга, если при них находились ножи хозяйственно-бытового назначения. Очевидцы в соцсетях предположили, что это связано с ужесточением мер безопасности.