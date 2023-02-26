Пригожин: ВСУ стягивают танки Leopard к окраинам Бахмута

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Челленджер, Challenger 2, stock, Леопард 2
У ЧВК «Вагнер» пока не было «схваток» с танками Leopard, рассказал Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» пока не уничтожили ни одного танка Leopard. Однако у компании есть информация, что эта техника прибывает в Часов Яр, расположенный вблизи Бахмута (Артемовска). Об этом сообщил глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Пока с „Леопардами“ схваток не было, у нас есть информация, что эти танки прибывают в Часов Яр. Но на поле боя мы с ними еще не встречались», — так Пригожин прокомментировал слухи об уничтожении первого танка Leopard на Украине. Заявление главы ЧВК опубликовано в telegram-канале его пресс-службы.

Западные союзники в конце января пообещали Украине немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams. 24 февраля Польша передала Киеву первую партию танков Leopard 2А4, состоящую из четырех единиц техники. В этот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что танки прибыли на Украину.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» пока не уничтожили ни одного танка Leopard. Однако у компании есть информация, что эта техника прибывает в Часов Яр, расположенный вблизи Бахмута (Артемовска). Об этом сообщил глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин. «Пока с „Леопардами“ схваток не было, у нас есть информация, что эти танки прибывают в Часов Яр. Но на поле боя мы с ними еще не встречались», — так Пригожин прокомментировал слухи об уничтожении первого танка Leopard на Украине. Заявление главы ЧВК опубликовано в telegram-канале его пресс-службы. Западные союзники в конце января пообещали Украине немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams. 24 февраля Польша передала Киеву первую партию танков Leopard 2А4, состоящую из четырех единиц техники. В этот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что танки прибыли на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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