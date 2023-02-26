Пригожин: ВСУ стягивают танки Leopard к окраинам Бахмута

26 февраля 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

У ЧВК «Вагнер» пока не было «схваток» с танками Leopard, рассказал Пригожин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» пока не уничтожили ни одного танка Leopard. Однако у компании есть информация, что эта техника прибывает в Часов Яр, расположенный вблизи Бахмута (Артемовска). Об этом сообщил глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин. «Пока с „Леопардами“ схваток не было, у нас есть информация, что эти танки прибывают в Часов Яр. Но на поле боя мы с ними еще не встречались», — так Пригожин прокомментировал слухи об уничтожении первого танка Leopard на Украине. Заявление главы ЧВК опубликовано в telegram-канале его пресс-службы. Западные союзники в конце января пообещали Украине немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams. 24 февраля Польша передала Киеву первую партию танков Leopard 2А4, состоящую из четырех единиц техники. В этот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что танки прибыли на Украину.

Бойцы ЧВК «Вагнер» пока не уничтожили ни одного танка Leopard. Однако у компании есть информация, что эта техника прибывает в Часов Яр, расположенный вблизи Бахмута (Артемовска). Об этом сообщил глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин. «Пока с „Леопардами“ схваток не было, у нас есть информация, что эти танки прибывают в Часов Яр. Но на поле боя мы с ними еще не встречались», — так Пригожин прокомментировал слухи об уничтожении первого танка Leopard на Украине. Заявление главы ЧВК опубликовано в telegram-канале его пресс-службы. Западные союзники в конце января пообещали Украине немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams. 24 февраля Польша передала Киеву первую партию танков Leopard 2А4, состоящую из четырех единиц техники. В этот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что танки прибыли на Украину.