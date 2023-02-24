Премьер Польши объявил о прибытии первой партии Leopard на Украину

Премьер Польши Моравецкий: первые четыре танка Leopard переданы Киеву
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Challenger 2, stock, Челленджер 2, Леопард 2
Матеуш Моравецкий призвал страны ЕС и НАТО предоставить Киеву танки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польша передала Украине первую партию танков Leopard 2А4, состоящую из 14 единиц техники. Об этом объявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня Польша хочет, как первая европейская страна, символически передать первые четыре польские Leopard 2А4», — сказал Матеуш Моравецкий. Его слова приводит РИА Новости. Также премьер-министр призвал союзников из Евросоюза и НАТО тоже предоставить Киеву танки.

С начала спецоперации Запад начал обеспечивать Украину различным вооружением. Так, речь зашла о немецких танках Leopard. Среди готовых предоставить Киеву танки была и Польша. Сообщалось, что польские власти намерены передать 14 танков в годовщину СВО, передает телеканал 360. Позже стало известно, что обещание республики, данное украинской стороне было выполнено, сообщает RT.

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Польша передала Украине первую партию танков Leopard 2А4, состоящую из 14 единиц техники. Об этом объявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции в Киеве. «Сегодня Польша хочет, как первая европейская страна, символически передать первые четыре польские Leopard 2А4», — сказал Матеуш Моравецкий. Его слова приводит РИА Новости. Также премьер-министр призвал союзников из Евросоюза и НАТО тоже предоставить Киеву танки. С начала спецоперации Запад начал обеспечивать Украину различным вооружением. Так, речь зашла о немецких танках Leopard. Среди готовых предоставить Киеву танки была и Польша. Сообщалось, что польские власти намерены передать 14 танков в годовщину СВО, передает телеканал 360. Позже стало известно, что обещание республики, данное украинской стороне было выполнено, сообщает RT.
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