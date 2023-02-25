На автодороге Р-242 на 246 километре произошло ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в ГИБДД Свердловской области.
«ДТП в районе города Нижние Серги, на 246 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Столкновение трех автомобилей, водитель „Лада Гранта“ выехал на встречную полосу. По предварительной информации, пострадали три человека», — сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.
ФКУ «Уралуправтодор» проинформировал водителей о ДТП и организации на участке трассы реверсивного движения. «На автодороге Р-242 организовано реверсивное движение. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — сообщило управление в рассылке участникам движения.
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