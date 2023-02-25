25 февраля 2023
24 февраля 2023

В Свердловской области из-за ДТП на трассе организовали реверсивное движение. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на трассе зимой. Челябинск, снег, камаз, зима, дтп, трасса, авария, гибдд, кювет, зимняя дорога, гололед, дпс
В ДТП пострадали три человека (фото из архива) Фото:

На автодороге Р-242 на 246 километре произошло ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в ГИБДД Свердловской области.

«ДТП в районе города Нижние Серги, на 246 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Столкновение трех автомобилей, водитель „Лада Гранта“ выехал на встречную полосу. По предварительной информации, пострадали три человека», — сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

ФКУ «Уралуправтодор» проинформировал водителей о ДТП и организации на участке трассы реверсивного движения. «На автодороге Р-242 организовано реверсивное движение. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — сообщило управление в рассылке участникам движения.

Информирование водителей о ДТП на участке трассы Р-242
Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

На автодороге Р-242 на 246 километре произошло ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в ГИБДД Свердловской области. «ДТП в районе города Нижние Серги, на 246 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Столкновение трех автомобилей, водитель „Лада Гранта“ выехал на встречную полосу. По предварительной информации, пострадали три человека», — сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. ФКУ «Уралуправтодор» проинформировал водителей о ДТП и организации на участке трассы реверсивного движения. «На автодороге Р-242 организовано реверсивное движение. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — сообщило управление в рассылке участникам движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...