Экс-разведчик США вынес приговор Украине

Экс-разведчик США Риттер предрек проигрыш Украины в конфликте с РФ
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Полигон ТВВИКУ. Тюмень
Российская армия стала сильнее, отметил Скотт Риттер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина фактически проиграла России, несмотря на заверения Запада об обратном. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке и экс-инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер.

«Все кончено. Независимо от заявлений на Западе о России, все уже знают, что Украина побеждена. Российская армия стала сильнее и готовит наступление, которое просто затопит Украину. Она будет демилитаризована в военном отношении», — сказал Скотт Риттер в интервью польскому СМИ Mysl Polska.

По его словам, в военных конфликтах с упором на артиллерию побеждает та сторона, у которой есть боеприпасы. Запасы артиллерийских боеприпасов у ВСУ закончатся уже летом, а НАТО не сможет обеспечить Украину, сказал Риттер. Бывший разведчик считает, что Россия побеждает. Генсек НАТО Йенс Столтенберг фактически признал, что РФ уже выиграла, отметил Риттер.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. В НАТО считают, что поставки вооружения Украине являются единственным способом достижения мира на Украине. Президент США Джо Байден во время своего визита на Украину и встречи с президентом Владимиром Зеленским анонсировал новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. В него также вошли боеприпасы.

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Украина фактически проиграла России, несмотря на заверения Запада об обратном. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке и экс-инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер. «Все кончено. Независимо от заявлений на Западе о России, все уже знают, что Украина побеждена. Российская армия стала сильнее и готовит наступление, которое просто затопит Украину. Она будет демилитаризована в военном отношении», — сказал Скотт Риттер в интервью польскому СМИ Mysl Polska. По его словам, в военных конфликтах с упором на артиллерию побеждает та сторона, у которой есть боеприпасы. Запасы артиллерийских боеприпасов у ВСУ закончатся уже летом, а НАТО не сможет обеспечить Украину, сказал Риттер. Бывший разведчик считает, что Россия побеждает. Генсек НАТО Йенс Столтенберг фактически признал, что РФ уже выиграла, отметил Риттер. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. В НАТО считают, что поставки вооружения Украине являются единственным способом достижения мира на Украине. Президент США Джо Байден во время своего визита на Украину и встречи с президентом Владимиром Зеленским анонсировал новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. В него также вошли боеприпасы.
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