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23 февраля 2023

Жители ЯНАО ужаснулись поведением подростков в кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей Салехарда возмутило поведение подростков (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) местные жители возмутились поведением подростков, которые собираются в кафе KFC. Своими эмоциями они поделились в соцсетях.

«Пришла с ребенком в KFC, куча пьяных подростков сидели на подоконниках, не давая прохода. Мальчики, девочки плюют прямо на пол. <…> Прошу принять меры, потому как, в KFC уже не первый раз такое происходит, туалеты вечно заняты, сидят все с вейпами, дым туманом стоит, об окружающих людях они вообще не думают», — написал анонимный автор в группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте».

Пост набрал больше сотни комментариев. Пользователи спорят о том, кто виноват в сложившейся ситуации, ужасаются и просят принять меры. «Кошмар», — написала Екатерина Шмидт. «Куда смотрят родители, правоохранительные органы?» — задается вопросом Надежда Вельган. Олеся Иванова и Настя Русланова посоветовали вызвать полицию. «Эту молодежь, мы сами вырастили, сами им все позволяем, сами распустили, дали свободу жизни! Дети собираются там, где им хочется», — добавила Оксана Галина. «Какие все правильные, аж затошнило», — прокомментировала пользователь Виолетта Виолетова. В пресс-службу УМВД по ЯНАО отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске очевидцы сняли на видео ребенка, который пинает колеса автомобиля. Такое поведение вызвало негодование у пользователей соцсетей.

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В Салехарде (ЯНАО) местные жители возмутились поведением подростков, которые собираются в кафе KFC. Своими эмоциями они поделились в соцсетях. «Пришла с ребенком в KFC, куча пьяных подростков сидели на подоконниках, не давая прохода. Мальчики, девочки плюют прямо на пол. <…> Прошу принять меры, потому как, в KFC уже не первый раз такое происходит, туалеты вечно заняты, сидят все с вейпами, дым туманом стоит, об окружающих людях они вообще не думают», — написал анонимный автор в группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте». Пост набрал больше сотни комментариев. Пользователи спорят о том, кто виноват в сложившейся ситуации, ужасаются и просят принять меры. «Кошмар», — написала Екатерина Шмидт. «Куда смотрят родители, правоохранительные органы?» — задается вопросом Надежда Вельган. Олеся Иванова и Настя Русланова посоветовали вызвать полицию. «Эту молодежь, мы сами вырастили, сами им все позволяем, сами распустили, дали свободу жизни! Дети собираются там, где им хочется», — добавила Оксана Галина. «Какие все правильные, аж затошнило», — прокомментировала пользователь Виолетта Виолетова. В пресс-службу УМВД по ЯНАО отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске очевидцы сняли на видео ребенка, который пинает колеса автомобиля. Такое поведение вызвало негодование у пользователей соцсетей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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