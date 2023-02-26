США ждут скорой отправки Китаем сотен беспилотников для спецоперации РФ

Китай готов отправить в Россию сотни беспилотников, чтобы они были использованы на спецоперации. Об этом сообщил глава комитета палаты представителей конгресса США по международным отношениям Майкл Маккол.
«У нас есть сообщения разведки о том, что они [Китай] рассматривают возможность отправки сотни дронов России», — сказал Майкл Маккол в интервью телеканалу ABC News. По его информации, Китай может передать Москве и иное летательное оружие.
Конгрессмен уточнил, что договориться о поставках стороны намерены на следующей неделе в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Дата встречи не называется.
В Белом доме уже высказывали опасения по поводу того, что Китай будет оказывать прямое военное содействие России. Президент США Джозеф Байден грозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию и помогать ей обходить западные санкции.
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Китай готов отправить в Россию сотни беспилотников, чтобы они были использованы на спецоперации. Об этом сообщил глава комитета палаты представителей конгресса США по международным отношениям Майкл Маккол. «У нас есть сообщения разведки о том, что они [Китай] рассматривают возможность отправки сотни дронов России», — сказал Майкл Маккол в интервью телеканалу ABC News. По его информации, Китай может передать Москве и иное летательное оружие. Конгрессмен уточнил, что договориться о поставках стороны намерены на следующей неделе в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Дата встречи не называется. В Белом доме уже высказывали опасения по поводу того, что Китай будет оказывать прямое военное содействие России. Президент США Джозеф Байден грозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию и помогать ей обходить западные санкции.