США ждут скорой отправки Китаем сотен беспилотников для спецоперации РФ ABC News: Конгресс США опасается отправки Китаем сотен беспилотников для спецоперации России 27 февраля 2023 в 03:43 Размер текста - 17 + В США заявили о планах Китая отправить России дронов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай готов отправить в Россию сотни беспилотников, чтобы они были использованы на спецоперации. Об этом сообщил глава комитета палаты представителей конгресса США по международным отношениям Майкл Маккол. «У нас есть сообщения разведки о том, что они [Китай] рассматривают возможность отправки сотни дронов России», — сказал Майкл Маккол в интервью телеканалу ABC News . По его информации, Китай может передать Москве и иное летательное оружие. Конгрессмен уточнил, что договориться о поставках стороны намерены на следующей неделе в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Дата встречи не называется. В Белом доме уже высказывали опасения по поводу того, что Китай будет оказывать прямое военное содействие России. Президент США Джозеф Байден грозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию и помогать ей обходить западные санкции. Китай готов отправить в Россию сотни беспилотников, чтобы они были использованы на спецоперации. Об этом сообщил глава комитета палаты представителей конгресса США по международным отношениям Майкл Маккол. «У нас есть сообщения разведки о том, что они [Китай] рассматривают возможность отправки сотни дронов России», — сказал Майкл Маккол в интервью телеканалу ABC News. По его информации, Китай может передать Москве и иное летательное оружие. Конгрессмен уточнил, что договориться о поставках стороны намерены на следующей неделе в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Дата встречи не называется. В Белом доме уже высказывали опасения по поводу того, что Китай будет оказывать прямое военное содействие России. Президент США Джозеф Байден грозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию и помогать ей обходить западные санкции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям