В Белом доме испугались поддержки Китаем спецоперации

19 февраля 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

В США считают, что Китай и Россия сблизились после начала СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США опасаются, что Китай может перейти к прямому военному содействию России в спецоперации на Украине. Такую позицию высказали телеканалу NBC несколько американских чиновников из администрации президента Байдена. «США считают, что Китай, возможно, оказывает нелетальное военное содействие России <…> и в администрации обеспокоены тем, что они (Китай — прим. URA.RU) могут рассматривать возможность летальной помощи», — передает мнение американского истеблишмента NBC . Уточняется, что в настоящее время помощь КНР России может включать униформу и бронежилеты. Тем не менее, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что на данный момент США не наблюдают признаков подобного «летального» российско-китайского сотрудничества. Ранее сообщалось, что журналисты издания The Wall Street Journal считают, что Китай якобы оказывает России военную помощь, поставляя различные санкционные товары военного назначения — навигационное оборудование и запасные части для реактивных истребителей. При этом президент США Джозеф Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить американские и иные вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию и помогать ей обходить западные санкции. В свою очередь МИД Китая назвал США главным инициатором конфликта на Украине. Там отметили, что если американские власти действительно заботятся об украинском народе, то стоит прекратить поставки вооружений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти США опасаются, что Китай может перейти к прямому военному содействию России в спецоперации на Украине. Такую позицию высказали телеканалу NBC несколько американских чиновников из администрации президента Байдена. «США считают, что Китай, возможно, оказывает нелетальное военное содействие России <…> и в администрации обеспокоены тем, что они (Китай — прим. URA.RU) могут рассматривать возможность летальной помощи», — передает мнение американского истеблишмента NBC. Уточняется, что в настоящее время помощь КНР России может включать униформу и бронежилеты. Тем не менее, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что на данный момент США не наблюдают признаков подобного «летального» российско-китайского сотрудничества. Ранее сообщалось, что журналисты издания The Wall Street Journal считают, что Китай якобы оказывает России военную помощь, поставляя различные санкционные товары военного назначения — навигационное оборудование и запасные части для реактивных истребителей. При этом президент США Джозеф Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить американские и иные вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию и помогать ей обходить западные санкции. В свою очередь МИД Китая назвал США главным инициатором конфликта на Украине. Там отметили, что если американские власти действительно заботятся об украинском народе, то стоит прекратить поставки вооружений.