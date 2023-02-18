18 февраля 2023

В Белом доме испугались поддержки Китаем спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
В США считают, что Китай и Россия сблизились после начала СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти США опасаются, что Китай может перейти к прямому военному содействию России в спецоперации на Украине. Такую позицию высказали телеканалу NBC несколько американских чиновников из администрации президента Байдена.

«США считают, что Китай, возможно, оказывает нелетальное военное содействие России <…> и в администрации обеспокоены тем, что они (Китай — прим. URA.RU) могут рассматривать возможность летальной помощи», — передает мнение американского истеблишмента NBC. Уточняется, что в настоящее время помощь КНР России может включать униформу и бронежилеты. Тем не менее, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что на данный момент США не наблюдают признаков подобного «летального» российско-китайского сотрудничества.

Ранее сообщалось, что журналисты издания The Wall Street Journal считают, что Китай якобы оказывает России военную помощь, поставляя различные санкционные товары военного назначения — навигационное оборудование и запасные части для реактивных истребителей. При этом президент США Джозеф Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить американские и иные вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию и помогать ей обходить западные санкции. В свою очередь МИД Китая назвал США главным инициатором конфликта на Украине. Там отметили, что если американские власти действительно заботятся об украинском народе, то стоит прекратить поставки вооружений.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти США опасаются, что Китай может перейти к прямому военному содействию России в спецоперации на Украине. Такую позицию высказали телеканалу NBC несколько американских чиновников из администрации президента Байдена. «США считают, что Китай, возможно, оказывает нелетальное военное содействие России <…> и в администрации обеспокоены тем, что они (Китай — прим. URA.RU) могут рассматривать возможность летальной помощи», — передает мнение американского истеблишмента NBC. Уточняется, что в настоящее время помощь КНР России может включать униформу и бронежилеты. Тем не менее, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что на данный момент США не наблюдают признаков подобного «летального» российско-китайского сотрудничества. Ранее сообщалось, что журналисты издания The Wall Street Journal считают, что Китай якобы оказывает России военную помощь, поставляя различные санкционные товары военного назначения — навигационное оборудование и запасные части для реактивных истребителей. При этом президент США Джозеф Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить американские и иные вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию и помогать ей обходить западные санкции. В свою очередь МИД Китая назвал США главным инициатором конфликта на Украине. Там отметили, что если американские власти действительно заботятся об украинском народе, то стоит прекратить поставки вооружений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...