В аэропорту Перми задерживается вылет самолета в Уфу

Вылет самолета был запланирован в 11:45 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пермском аэропорту «Большое Савино» задерживают вылет самолета Пермь — Уфа. Информация отображается на электронном табло на сайте аэропорта.

«Самолет Пермь — Уфа авиакомпании „ЮТэйр“ задерживается. Время по расписанию: 11:45, расчетное время: 13:40», — указано на электронном табло.

Задержки могут быть связаны с сильным снегопадом, который накрыл Пермь в выходные. URA.RU сделало запрос в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответа не поступило. Рейсы задерживаются также и в других городах: Оренбурге и Челябинске.

Ранее URA.RU сообщало, что в МЧС предупредили пермяков о гололеде и сильных снегопадах. По данным Пермского ЦГМС, 26—27 февраля в Пермском крае ожидаются ночью сильный снег, гололед, отложение мокрого снега на ЛЭП и ветвях деревьев, порывы ветра до 17 м/с.