26 февраля 2023
25 февраля 2023

В аэропорту Перми задерживается вылет самолета в Уфу

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, воздушное судно, самолет на стоянке
Вылет самолета был запланирован в 11:45 Фото:

В пермском аэропорту «Большое Савино» задерживают вылет самолета Пермь — Уфа. Информация отображается на электронном табло на сайте аэропорта.

«Самолет Пермь — Уфа авиакомпании „ЮТэйр“ задерживается. Время по расписанию: 11:45, расчетное время: 13:40», — указано на электронном табло.

Задержки могут быть связаны с сильным снегопадом, который накрыл Пермь в выходные. URA.RU сделало запрос в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответа не поступило. Рейсы задерживаются также и в других городах: Оренбурге и Челябинске.

Ранее URA.RU сообщало, что в МЧС предупредили пермяков о гололеде и сильных снегопадах. По данным Пермского ЦГМС, 26—27 февраля в Пермском крае ожидаются ночью сильный снег, гололед, отложение мокрого снега на ЛЭП и ветвях деревьев, порывы ветра до 17 м/с.

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В пермском аэропорту «Большое Савино» задерживают вылет самолета Пермь — Уфа. Информация отображается на электронном табло на сайте аэропорта. «Самолет Пермь — Уфа авиакомпании „ЮТэйр“ задерживается. Время по расписанию: 11:45, расчетное время: 13:40», — указано на электронном табло. Задержки могут быть связаны с сильным снегопадом, который накрыл Пермь в выходные. URA.RU сделало запрос в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответа не поступило. Рейсы задерживаются также и в других городах: Оренбурге и Челябинске. Ранее URA.RU сообщало, что в МЧС предупредили пермяков о гололеде и сильных снегопадах. По данным Пермского ЦГМС, 26—27 февраля в Пермском крае ожидаются ночью сильный снег, гололед, отложение мокрого снега на ЛЭП и ветвях деревьев, порывы ветра до 17 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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