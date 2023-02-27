Рогов предположил, где случится решающая битва СВО

Рогов: наступление украинских войск на запорожском направлении станет для них фатальным

27 февраля 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Украина может начать наступление на южном направлении, рассказал Владимир Рогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решающая битва специальной военной операции может состояться на запорожском направлении. Такое мнение высказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он считает, что если украинская армия решит провести наступление с юга, то такая битва станет для украинской армии фатальной. «Если режим Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков, и эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму. И тогда главная, решающая битва специальной операции, возможно, произойдет именно на запорожской земле», — рассказал Владимир Рогов РИА Новости. Ранее Рогов сообщал, что наступление ВСУ на южном направлении может состояться в конце марта, передает RT. Он считает, что к этому момент Украина успеет набрать достаточное количество мобилизованных, чтобы использовать их как пушечное мясо на этом участке.

Решающая битва специальной военной операции может состояться на запорожском направлении. Такое мнение высказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он считает, что если украинская армия решит провести наступление с юга, то такая битва станет для украинской армии фатальной. «Если режим Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков, и эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму. И тогда главная, решающая битва специальной операции, возможно, произойдет именно на запорожской земле», — рассказал Владимир Рогов РИА Новости. Ранее Рогов сообщал, что наступление ВСУ на южном направлении может состояться в конце марта, передает RT. Он считает, что к этому момент Украина успеет набрать достаточное количество мобилизованных, чтобы использовать их как пушечное мясо на этом участке.