В Новом Уренгое перенесли концерт резидента Comedy Club Павла Воли

Выступление Павла Воли состоится в ноябре Фото: Размик Закарян © URA.RU

Концерт резидента и ведущего Comedy Club Павла Воли, который в Новом Уренгое (ЯНАО) должен был состояться в мае, перенесли на ноябрь. Об этом сказано на официальном сайте гастрольного тура артиста.

«Один из самых востребованных российских стендаперов Павел Воля приедет в Новый Уренгой с сольным концертом 12 ноября. Выступление состоится в ДС «Звездный», — говорится в афише.

Концерт Воли должен быть состояться 29 мая 2023 года. Сообщалось, что самый дешевый билет стоит 5 400 рублей, а самый дорогой 19 500.

