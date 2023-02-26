26 февраля 2023
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В Новом Уренгое перенесли концерт резидента Comedy Club Павла Воли

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый стендап-клуб
Выступление Павла Воли состоится в ноябре Фото:

Концерт резидента и ведущего Comedy Club Павла Воли, который в Новом Уренгое (ЯНАО) должен был состояться в мае, перенесли на ноябрь. Об этом сказано на официальном сайте гастрольного тура артиста.

«Один из самых востребованных российских стендаперов Павел Воля приедет в Новый Уренгой с сольным концертом 12 ноября. Выступление состоится в ДС «Звездный», — говорится в афише.

Концерт Воли должен быть состояться 29 мая 2023 года. Сообщалось, что самый дешевый билет стоит 5 400 рублей, а самый дорогой 19 500.

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Концерт резидента и ведущего Comedy Club Павла Воли, который в Новом Уренгое (ЯНАО) должен был состояться в мае, перенесли на ноябрь. Об этом сказано на официальном сайте гастрольного тура артиста. «Один из самых востребованных российских стендаперов Павел Воля приедет в Новый Уренгой с сольным концертом 12 ноября. Выступление состоится в ДС «Звездный», — говорится в афише. Концерт Воли должен быть состояться 29 мая 2023 года. Сообщалось, что самый дешевый билет стоит 5 400 рублей, а самый дорогой 19 500.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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