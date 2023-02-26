Власти Тюмени заплатят подростку за сломанные зубы

Тюменские власти выплатят ребенку, получившему травму в городском сквере, 350 тысяч рублей

Из-за трещины на рампе ребенок упал, ударился головой и сломал зубы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени «Службу заказчика по благоустройству Калининского округа» обязали выплатить 350 тысяч рублей подростку, который сломал зубы катаясь на самокате в сквере «Вьюжный». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«В июле 2022 года 12-летний подросток, катаясь на самокате в скейт-парке в сквере „Вьюжный“, наехал колесом на трещину на рампе одного из трамплинов. В результате ребенок ударился головой о дорожное покрытие, получил переломы коронок зубов и раны. По иску прокурора со „Службы заказчика по благоустройству Калининского АО г. Тюмени“ будет взыскана компенсация морального вреда», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Во время разбирательства выяснилось, что сквер находится на балансе муниципальных властей. При этом его содержание осуществляет привлеченный подрядчик, который ненадлежащим образом выполнил свои обязанности.

После происшествия трамплин был отремонтирован. Однако это не освободило «Службу заказчика» от ответственности. Суд решил, что власти должны выплатить ребенку 350 000 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.