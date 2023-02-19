19 февраля 2023
18 февраля 2023

В магазинах Екатеринбурга резко взлетели цены на крупы

В магазинах Екатеринбурга выросла стоимость на гречку, рис, кускус и перловку
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, покупатель, крупы, гречка, греча, витрина, продукты питания, гречневая крупа
Средний рост цен на крупы в магазинах города составил 30% Фото:

В екатеринбургских магазинах резко выросли цены на гречку и рис. Кроме этого, стоимость на перловую крупу и кускус также изменилась. Это следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен магазинов, представленных в «Яндекс Еде».

На сегодняшний день пачка 800 граммов гречки в гипермаркетах города стоит 107 рублей, поднявшись на 40,19% по сравнению с ценами на 13 февраля. Средняя цена за 900 граммов риса выросла до 142 рублей (на 35,22%), ранее такую же пачку можно было купить за 92 рубля.

Помимо вышеперечисленного, стоимость 450 граммов кускуса выросла со 109 рублей до 126 рублей (на 13,5%). Крупу перловую также не обошел рост цены (на 32%), за 900 граммов посетителю магазина придется заплатить 100 рублей.

Средний рост цен равняется 30%. Данные актуальны на 20 февраля 2023 года.

Ранее агентство сообщало, что в столице Урала упали цены на молочную продукцию. Общий упадок составил 20%.

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В екатеринбургских магазинах резко выросли цены на гречку и рис. Кроме этого, стоимость на перловую крупу и кускус также изменилась. Это следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен магазинов, представленных в «Яндекс Еде». На сегодняшний день пачка 800 граммов гречки в гипермаркетах города стоит 107 рублей, поднявшись на 40,19% по сравнению с ценами на 13 февраля. Средняя цена за 900 граммов риса выросла до 142 рублей (на 35,22%), ранее такую же пачку можно было купить за 92 рубля. Помимо вышеперечисленного, стоимость 450 граммов кускуса выросла со 109 рублей до 126 рублей (на 13,5%). Крупу перловую также не обошел рост цены (на 32%), за 900 граммов посетителю магазина придется заплатить 100 рублей. Средний рост цен равняется 30%. Данные актуальны на 20 февраля 2023 года. Ранее агентство сообщало, что в столице Урала упали цены на молочную продукцию. Общий упадок составил 20%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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