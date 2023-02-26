26 февраля 2023

Пермский омбудсмен похвастался специальным рецептом блинов. Фото

Пермский омбудсмен похвастался специальным рецептом блинов. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Блины к Масленице. Екатеринбург, блины, масленица, блин, блин с икрой
Игорь Сапко проводил Масленицу и поздравил своих подписчиков Фото:

В последний день масленичной недели уполномоченный по правам человека Пермского края Игорь Сапко рассказал о фирменном рецепте блинов из дрожжевого теста. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сапко опубликовал небольшой пост о том, что блины по его методу получаются золотистыми и кружевными.

«Главным атрибутом Масленицы, безусловно, являются блины. Рецептов можно найти очень много, вот и в моей семье есть свой, фирменный, из дрожжевого теста! Блинчики всегда получаются золотистыми, кружевными и обязательно дырчатыми!», — написал омбудсмен. Он поздравил подписчиков с праздником и выложил свое фото у плиты.

На прошедшей масленичной неделе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин записал видео, где жарит блины на костре. Запись он раз местил в своем telegram-канале.

Блины по семейному рецепту Игоря Сапко получаются кружевными
Фото:

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В последний день масленичной недели уполномоченный по правам человека Пермского края Игорь Сапко рассказал о фирменном рецепте блинов из дрожжевого теста. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сапко опубликовал небольшой пост о том, что блины по его методу получаются золотистыми и кружевными. «Главным атрибутом Масленицы, безусловно, являются блины. Рецептов можно найти очень много, вот и в моей семье есть свой, фирменный, из дрожжевого теста! Блинчики всегда получаются золотистыми, кружевными и обязательно дырчатыми!», — написал омбудсмен. Он поздравил подписчиков с праздником и выложил свое фото у плиты. На прошедшей масленичной неделе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин записал видео, где жарит блины на костре. Запись он раз местил в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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