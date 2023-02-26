Пермский омбудсмен похвастался специальным рецептом блинов. Фото

Пермский омбудсмен похвастался специальным рецептом блинов. Фото

27 февраля 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Игорь Сапко проводил Масленицу и поздравил своих подписчиков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В последний день масленичной недели уполномоченный по правам человека Пермского края Игорь Сапко рассказал о фирменном рецепте блинов из дрожжевого теста. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сапко опубликовал небольшой пост о том, что блины по его методу получаются золотистыми и кружевными. «Главным атрибутом Масленицы, безусловно, являются блины. Рецептов можно найти очень много, вот и в моей семье есть свой, фирменный, из дрожжевого теста! Блинчики всегда получаются золотистыми, кружевными и обязательно дырчатыми!», — написал омбудсмен. Он поздравил подписчиков с праздником и выложил свое фото у плиты. На прошедшей масленичной неделе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин записал видео, где жарит блины на костре. Запись он раз местил в своем telegram-канале. Блины по семейному рецепту Игоря Сапко получаются кружевными Фото: личная страница Игоря Сапко в соцсети «ВКонтакте»

В последний день масленичной недели уполномоченный по правам человека Пермского края Игорь Сапко рассказал о фирменном рецепте блинов из дрожжевого теста. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сапко опубликовал небольшой пост о том, что блины по его методу получаются золотистыми и кружевными. «Главным атрибутом Масленицы, безусловно, являются блины. Рецептов можно найти очень много, вот и в моей семье есть свой, фирменный, из дрожжевого теста! Блинчики всегда получаются золотистыми, кружевными и обязательно дырчатыми!», — написал омбудсмен. Он поздравил подписчиков с праздником и выложил свое фото у плиты. На прошедшей масленичной неделе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин записал видео, где жарит блины на костре. Запись он раз местил в своем telegram-канале.