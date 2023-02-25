Дмитрий Махонин пожарил блины на природе
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал видео, на котором видно, как он готовит блины. Глава региона устроил проводы Масленицы в семейном кругу на природе.
«По традиции с семьей проводили Масленицу. На природе особенно чувствуется приближение весны», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
URA.RU уже писало, что главные масленичные гуляния региона проводятся на территории архитектурного музея в Хохловке. Гостей праздника ожидает масштабная развлекательная программа. Но, чтобы добраться к месту проведения, пермякам и гостям прикамской столицы нужно преодолеть пятикилометровую пробку.
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