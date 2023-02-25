25 февраля 2023
24 февраля 2023

Губернатор Махонин доказал, что умеет готовить блины. Видео

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проводил Масленицу, пожарив блины
© Служба новостей «URA.RU»
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Блины к Масленице. Екатеринбург, блины, масленица, блин, блин с икрой
Дмитрий Махонин пожарил блины на природе Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал видео, на котором видно, как он готовит блины. Глава региона устроил проводы Масленицы в семейном кругу на природе.

«По традиции с семьей проводили Масленицу. На природе особенно чувствуется приближение весны», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

URA.RU уже писало, что главные масленичные гуляния региона проводятся на территории архитектурного музея в Хохловке. Гостей праздника ожидает масштабная развлекательная программа. Но, чтобы добраться к месту проведения, пермякам и гостям прикамской столицы нужно преодолеть пятикилометровую пробку.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал видео, на котором видно, как он готовит блины. Глава региона устроил проводы Масленицы в семейном кругу на природе. «По традиции с семьей проводили Масленицу. На природе особенно чувствуется приближение весны», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. URA.RU уже писало, что главные масленичные гуляния региона проводятся на территории архитектурного музея в Хохловке. Гостей праздника ожидает масштабная развлекательная программа. Но, чтобы добраться к месту проведения, пермякам и гостям прикамской столицы нужно преодолеть пятикилометровую пробку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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