Московской академии спорта Кости Цзю грозит банкротство

Очередное банкротство грозит фирме Кости Цзю Фото: Анна Майорова © URA.RU

Московской академии спорта экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю (уроженец Серова, Свердловская область) грозит банкротство. Соответствующее заявление о банкротстве подало ООО «Карма Лизинг». Дело содержится в картотеке Арбитражного суда.

Ранее с заявлением о банкротстве ООО «Академия спорта Кости Цзю» обращался «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Сумма долга ООО «Академия спорта Кости Цзю» перед «Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства» составила 41 млн рублей. Однако после подачи в суд заявления академия погасила долг. В ноябре аналогичное заявление подал ИП Першин Е.В.

Константин Цзю — легендарный российский боксер. Он начал заниматься боксом в возрасте девяти лет. В общей сложности за свою карьеру Константин Цзю провел 282 боя, среди которых сумел одержать 270 побед. Константин тренировал троих известных российских боксеров: Дениса Лебедева, Хабиба Аллахвердиева и Александра Поветкина.