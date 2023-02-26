26 февраля 2023

Московской академии спорта Кости Цзю грозит банкротство

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Визит Майка Тайсона в Академию единоборств РМК. Екатеринбург, цзю константин
Очередное банкротство грозит фирме Кости Цзю Фото:

Московской академии спорта экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю (уроженец Серова, Свердловская область) грозит банкротство. Соответствующее заявление о банкротстве подало ООО «Карма Лизинг». Дело содержится в картотеке Арбитражного суда.

Ранее с заявлением о банкротстве ООО «Академия спорта Кости Цзю» обращался «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Сумма долга ООО «Академия спорта Кости Цзю» перед «Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства» составила 41 млн рублей. Однако после подачи в суд заявления академия погасила долг. В ноябре аналогичное заявление подал ИП Першин Е.В.

Константин Цзю — легендарный российский боксер. Он начал заниматься боксом в возрасте девяти лет. В общей сложности за свою карьеру Константин Цзю провел 282 боя, среди которых сумел одержать 270 побед. Константин тренировал троих известных российских боксеров: Дениса Лебедева, Хабиба Аллахвердиева и Александра Поветкина.

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Московской академии спорта экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю (уроженец Серова, Свердловская область) грозит банкротство. Соответствующее заявление о банкротстве подало ООО «Карма Лизинг». Дело содержится в картотеке Арбитражного суда. Ранее с заявлением о банкротстве ООО «Академия спорта Кости Цзю» обращался «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Сумма долга ООО «Академия спорта Кости Цзю» перед «Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства» составила 41 млн рублей. Однако после подачи в суд заявления академия погасила долг. В ноябре аналогичное заявление подал ИП Першин Е.В. Константин Цзю — легендарный российский боксер. Он начал заниматься боксом в возрасте девяти лет. В общей сложности за свою карьеру Константин Цзю провел 282 боя, среди которых сумел одержать 270 побед. Константин тренировал троих известных российских боксеров: Дениса Лебедева, Хабиба Аллахвердиева и Александра Поветкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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