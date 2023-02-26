«Фарфор Сысерти» столкнулся с дефицитом кадров

Альберт Кириллов считает, что творческий проект поможет восполнить кадры на фарфоровом заводе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На заводе «Фарфор Сысерти» не хватает художников, каповщиков и литейщиков, по этой причине руководство предприятия рассчитывает пополнить кадровый ресурс за счет проекта «Антихрупкость». Об этом в пресс-центре ТАСС рассказал директор Сысертского фарфорового завода Альберт Кириллов.

«Планы на этот проект есть — это чтобы пришли люди. Заводу не хватает специалистов: художников, каповщиков, литейщиков. Я думаю, люди, которые загорятся проектом „Антихрупкость“, придут к нам работать на завод», — заявил Кириллов.

По его словам, в планах руководства — возрождать сысертский фарфоровый бренд и единственный завод фарфора на Урале, поэтому сейчас предприятие находится в стадии перезагрузки. «Мы провели экспертизу всех зданий и сооружений. Проект реконструкции уже на завершающей стадии Госэкспертизы, так что в этом году к июню у нас будет готовый проект реконструкции предприятия. И если [реконструкция] будет происходить, то нужны новые кадры», — пояснил директор «Фарфора Сысерти».

Ранее URA.RU рассказывало, что весной на заводе «Фарфор Сысерти» пройдет лаборатория «Антихрупкость». В рамках проекта в Сысерть приедут художники, дизайнеры, маркетологи и керамисты, чтобы создать предметы из фарфора: посуду, украшения и произведения искусства. Презентовать готовые изделия планируют в июне—июле в современных выставочных точках России: «ГЭС-2», Artplay, «Севкабель Порт» и других. Кроме этого, в гости ждут уличного художника Покраса Лампаса.