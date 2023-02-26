Покрас Лампас вернется в Свердловскую область ради фарфора

Последний раз Покрас Лампас приезжал в в Екатеринбург почти три года назад Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уличный художник из Санкт-Петербурга Покрас Лампас может вновь приехать в Свердловскую область, чтобы поучаствовать в лаборатории «Антихрупкость» на заводе «Фарфор Сысерти». Об этом в пресс-центре ТАСС рассказала арт-директор проекта Алина Рахматулина.

«Сейчас мы ведем переговоры с Покрас Лампасом — это известный художник в сфере уличного искусства. На время самой лаборатории, в апреле, у него уже какие-то свои проекты запланированы, поэтому на саму лабораторию он приехать не сможет, но мы обсуждаем его приезд в Сысерть мае—июне. А что из этого выйдет — посмотрим», — призналась Рахматулина.

Лаборатория «Антихрупкость» пройдет в Сысерти весной 2023 года. Ради проекта в город съедутся современные художники, дизайнеры, маркетологи, керамисты и любители фарфора, чтобы создать уникальные фарфоровые предметы: посуду, предметы интерьера, украшения и произведения искусства. Презентовать готовые изделия планируют в июне—июле в современных выставочных точках России: «ГЭС-2», Artplay, «Севкабель Порт» и других.

Последний раз Покрас Лампас приезжал в Екатеринбург в 2020 году. Тогда в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» он работал на стенах здания «Уралмашзавода». Кроме этого, в 2019 году художник нарисовал в Екатеринбурге на площади Первой пятилетки «Супрематический крест», работа вызвала недовольство православного сообщества и была частично уничтожена местной администрацией. Узнав о порче работы, Лампас высказал крайнее негодование и заявил, что готов вернуться в Екатеринбург, чтобы восстановить произведение.