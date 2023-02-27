Военный из ХМАО погиб в ходе освобождения Донбасса

Военный из ХМАО Артур Клипаков получил смертельное ранение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Горноправдинска (Ханты-Мансийский район ХМАО) Артур Клипаков погиб в ходе СВО. Власти ХМАО пообещали помочь семье погибшего. Об этом рассказали в официальной группе региональных властей «Югра» в соцсети «ВКонтакте».

«Житель Горноправдинска был смертельно ранен в ходе выполнения задач специальной военной операции. В Ханты-Мансийском районе простились с 29-летним Артуром Клипаковым, получившим смертельные ранения в ходе освобождения Донбасса. Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей», — сказано в сообщении властей.

Клипаков родился в поселке Горноправдинске. В ноябре 2022 года был мобилизован и направлен на военную службу. Он служил в должности химика в отделении химической, радиационной и биологической разведки. После ранения он попал в госпиталь им. Бурденко, где скончался.