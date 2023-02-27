27 февраля 2023

Военный из ХМАО погиб в ходе освобождения Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, похороны, военные похороны, похороны солдата
Военный из ХМАО Артур Клипаков получил смертельное ранение Фото:

Житель Горноправдинска (Ханты-Мансийский район ХМАО) Артур Клипаков погиб в ходе СВО. Власти ХМАО пообещали помочь семье погибшего. Об этом рассказали в официальной группе региональных властей «Югра» в соцсети «ВКонтакте».

«Житель Горноправдинска был смертельно ранен в ходе выполнения задач специальной военной операции. В Ханты-Мансийском районе простились с 29-летним Артуром Клипаковым, получившим смертельные ранения в ходе освобождения Донбасса. Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей», — сказано в сообщении властей.

Клипаков родился в поселке Горноправдинске. В ноябре 2022 года был мобилизован и направлен на военную службу. Он служил в должности химика в отделении химической, радиационной и биологической разведки. После ранения он попал в госпиталь им. Бурденко, где скончался.

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Житель Горноправдинска (Ханты-Мансийский район ХМАО) Артур Клипаков погиб в ходе СВО. Власти ХМАО пообещали помочь семье погибшего. Об этом рассказали в официальной группе региональных властей «Югра» в соцсети «ВКонтакте». «Житель Горноправдинска был смертельно ранен в ходе выполнения задач специальной военной операции. В Ханты-Мансийском районе простились с 29-летним Артуром Клипаковым, получившим смертельные ранения в ходе освобождения Донбасса. Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей», — сказано в сообщении властей. Клипаков родился в поселке Горноправдинске. В ноябре 2022 года был мобилизован и направлен на военную службу. Он служил в должности химика в отделении химической, радиационной и биологической разведки. После ранения он попал в госпиталь им. Бурденко, где скончался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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