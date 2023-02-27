РИАН: полиция Москвы задержала более 300 подростков из «Редан»

Силовики проводили задержания несколько дней
За последние несколько дней полиция Москвы задержала и доставила в отделы более 300 подростков, связанных с неформальной организацией «Редан», которую называют частной военной компанией. У них изъяты ножи и и страйкбольные пистолеты.
«Более 300 подростков, которые могут быть причастны к неформальному движению „Редан“, были доставлены в отделы полиции в Москве 24—25 февраля», — пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. У подростков также были изъяты газовые баллончики.
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