РИАН: полиция Москвы задержала более 300 подростков из «Редан»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Силовики проводили задержания несколько дней Фото:

За последние несколько дней полиция Москвы задержала и доставила в отделы более 300 подростков, связанных с неформальной организацией «Редан», которую называют частной военной компанией. У них изъяты ножи и и страйкбольные пистолеты.

«Более 300 подростков, которые могут быть причастны к неформальному движению „Редан“, были доставлены в отделы полиции в Москве 24—25 февраля», — пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. У подростков также были изъяты газовые баллончики.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

За последние несколько дней полиция Москвы задержала и доставила в отделы более 300 подростков, связанных с неформальной организацией «Редан», которую называют частной военной компанией. У них изъяты ножи и и страйкбольные пистолеты. «Более 300 подростков, которые могут быть причастны к неформальному движению „Редан“, были доставлены в отделы полиции в Москве 24—25 февраля», — пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. У подростков также были изъяты газовые баллончики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...