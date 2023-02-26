В Тюмени собака спасла пьяного мужчину

В Тюмени собака обнаружила нетрезвого мужчину в сугробе и ему вовремя вызвали скорую помощь

27 февраля 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Пес привлек внимание к нетрезвому тюменцу, который мог замерзнуть в сугробе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Собака спасла жителя Тюмени от переохлаждения и обморожения: животное обнаружило мужчину в сугробе и привлекло к нему внимание. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «Вечером 26 февраля на углу возле парковки собачка обнаружила мужчину в сугробе и залаяла, привлекая внимание хозяина. Выяснив, что незнакомец в нетрезвом состоянии пролежал на снегу около часа и уже изрядно замерз, очевидец позвонил в скорую», — рассказали URA.RU в пресс-службе депздрава. Медики осмотрели 42-летнего мужчину. Он был обнаружен своевременно, поэтому не успел получить переохлаждение и обморожение. Нетрезвого тюменца передали полиции. Как отметили медики, происшествие могло закончиться по-другому, ведь в состоянии опьянения человек легко может погибнуть на морозе. В определенный момент он перестает ощущать холод, оказать себе помощь не может и его жизнь зависит от действий случайных свидетелей.

Собака спасла жителя Тюмени от переохлаждения и обморожения: животное обнаружило мужчину в сугробе и привлекло к нему внимание. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «Вечером 26 февраля на углу возле парковки собачка обнаружила мужчину в сугробе и залаяла, привлекая внимание хозяина. Выяснив, что незнакомец в нетрезвом состоянии пролежал на снегу около часа и уже изрядно замерз, очевидец позвонил в скорую», — рассказали URA.RU в пресс-службе депздрава. Медики осмотрели 42-летнего мужчину. Он был обнаружен своевременно, поэтому не успел получить переохлаждение и обморожение. Нетрезвого тюменца передали полиции. Как отметили медики, происшествие могло закончиться по-другому, ведь в состоянии опьянения человек легко может погибнуть на морозе. В определенный момент он перестает ощущать холод, оказать себе помощь не может и его жизнь зависит от действий случайных свидетелей.