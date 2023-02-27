В дома тюменцев подкидывают тараканов, чтобы жильцы согласились на дезинсекцию

28 февраля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменцы считают, что в их дома специально подкидывают тараканов, чтобы «уговорить» жильцов на проведение дезинсекции квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В тюменские многоэтажки начали подкидывать тараканов, чтобы уговорить жильцов провести платную дезинсекцию квартир. Такую версию URA.RU высказал житель одного из многоквартирных домов Тюмени. По его словам, насекомые в подъезде его многоэтажки «завелись» спустя несколько дней после того, как на входе в подъезд появилось объявление с предложением о проведении платной дезинсекции. «Мы живем в девятиэтажке на улице Щербакова. Подъезд у нас всегда чистый, люди живут приличные. Тараканов в квартирах ни у кого никогда не было. Примерно неделю назад на входе в подъезд появилось объявление о проведении платной дезинсекции. А через некоторое время жильцы заметили на одном из этажей тараканов. Такой вот рекламный ход. Мы с соседями считаем, что это сами дезинфекторы и подкидывают. Чтобы продать нам свои услуги», — предположил в беседе с URA.RU один из горожан. Он добавил, что объявления, предлагающие платную обработку жилья от насекомых, завуалированы под официальное обращение от муниципальных служб ЖКУ. «Текст в объявлениях изложен в требовательной манере: „Внимание! Уважаемые жильцы! В связи с повышенной активностью клопов/тараканов, в вашем доме будет проходить обработка квартир. Оставить заявку на ее проведение можно по телефону. Служба дезинфекции“. А что это за служба, при каком органе? Не указано», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменские многоэтажки начали подкидывать тараканов, чтобы уговорить жильцов провести платную дезинсекцию квартир. Такую версию URA.RU высказал житель одного из многоквартирных домов Тюмени. По его словам, насекомые в подъезде его многоэтажки «завелись» спустя несколько дней после того, как на входе в подъезд появилось объявление с предложением о проведении платной дезинсекции. «Мы живем в девятиэтажке на улице Щербакова. Подъезд у нас всегда чистый, люди живут приличные. Тараканов в квартирах ни у кого никогда не было. Примерно неделю назад на входе в подъезд появилось объявление о проведении платной дезинсекции. А через некоторое время жильцы заметили на одном из этажей тараканов. Такой вот рекламный ход. Мы с соседями считаем, что это сами дезинфекторы и подкидывают. Чтобы продать нам свои услуги», — предположил в беседе с URA.RU один из горожан. Он добавил, что объявления, предлагающие платную обработку жилья от насекомых, завуалированы под официальное обращение от муниципальных служб ЖКУ. «Текст в объявлениях изложен в требовательной манере: „Внимание! Уважаемые жильцы! В связи с повышенной активностью клопов/тараканов, в вашем доме будет проходить обработка квартир. Оставить заявку на ее проведение можно по телефону. Служба дезинфекции“. А что это за служба, при каком органе? Не указано», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.