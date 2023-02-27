27 февраля 2023

В дома тюменцев подкидывают тараканов, чтобы жильцы согласились на дезинсекцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы считают, что в их дома специально подкидывают тараканов, чтобы «уговорить» жильцов на проведение дезинсекции квартир Фото:

В тюменские многоэтажки начали подкидывать тараканов, чтобы уговорить жильцов провести платную дезинсекцию квартир. Такую версию URA.RU высказал житель одного из многоквартирных домов Тюмени. По его словам, насекомые в подъезде его многоэтажки «завелись» спустя несколько дней после того, как на входе в подъезд появилось объявление с предложением о проведении платной дезинсекции.

«Мы живем в девятиэтажке на улице Щербакова. Подъезд у нас всегда чистый, люди живут приличные. Тараканов в квартирах ни у кого никогда не было. Примерно неделю назад на входе в подъезд появилось объявление о проведении платной дезинсекции. А через некоторое время жильцы заметили на одном из этажей тараканов. Такой вот рекламный ход. Мы с соседями считаем, что это сами дезинфекторы и подкидывают. Чтобы продать нам свои услуги», — предположил в беседе с URA.RU один из горожан.

Он добавил, что объявления, предлагающие платную обработку жилья от насекомых, завуалированы под официальное обращение от муниципальных служб ЖКУ. «Текст в объявлениях изложен в требовательной манере: „Внимание! Уважаемые жильцы! В связи с повышенной активностью клопов/тараканов, в вашем доме будет проходить обработка квартир. Оставить заявку на ее проведение можно по телефону. Служба дезинфекции“. А что это за служба, при каком органе? Не указано», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В тюменские многоэтажки начали подкидывать тараканов, чтобы уговорить жильцов провести платную дезинсекцию квартир. Такую версию URA.RU высказал житель одного из многоквартирных домов Тюмени. По его словам, насекомые в подъезде его многоэтажки «завелись» спустя несколько дней после того, как на входе в подъезд появилось объявление с предложением о проведении платной дезинсекции. «Мы живем в девятиэтажке на улице Щербакова. Подъезд у нас всегда чистый, люди живут приличные. Тараканов в квартирах ни у кого никогда не было. Примерно неделю назад на входе в подъезд появилось объявление о проведении платной дезинсекции. А через некоторое время жильцы заметили на одном из этажей тараканов. Такой вот рекламный ход. Мы с соседями считаем, что это сами дезинфекторы и подкидывают. Чтобы продать нам свои услуги», — предположил в беседе с URA.RU один из горожан. Он добавил, что объявления, предлагающие платную обработку жилья от насекомых, завуалированы под официальное обращение от муниципальных служб ЖКУ. «Текст в объявлениях изложен в требовательной манере: „Внимание! Уважаемые жильцы! В связи с повышенной активностью клопов/тараканов, в вашем доме будет проходить обработка квартир. Оставить заявку на ее проведение можно по телефону. Служба дезинфекции“. А что это за служба, при каком органе? Не указано», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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