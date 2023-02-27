Уволившихся свердловских полицейских умоляют вернуться на службу

Руководство полиции Свердловской области обещают поднять зарплату уволившимся сотрудникам

Ценным офицерам предлагают увеличить зарплату, уверен инсайдер Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Замначальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков, курирующий кадровую работу главка, попытался уговорить вернуться сотрудников, которые уволились или перешли на работу в смежные ведомства. Силовикам предложили выгодные условия, сообщил URA.RU источник в ведомстве.

«У Ремезкова прибавилось работы, потому что кадровый голод снова дал знать о себе. Накануне он обзванивал уволившихся и переведенных сотрудников, предлагал более интересные условия. Конечно, чести удостоились не все — только самые ценные, перспективные», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в случае возвращения сотрудникам обещают более высокую зарплату за счет дополнительных выплат, а также более комфортные условия службы. «Перед некоторыми, выражаясь образно, просто стоят на коленях. Только непонятно, откуда руководство возьмет эти „лучшие условия“», — рассказал инсайдер. Он считает, что в ГУ МВД действительно могут платить ценным сотрудникам больше, однако не все из получивших соответствующее предложение офицеры предпочитают служить в свердловской полиции.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение главка. Ответ на момент публикации не поступал.

Ранее URA.RU сообщало о причинах кадрового дефицита в свердловском ГУ МВД. По данным инсайдеров, главными проблемами областной и городской полиции были и остаются низкие зарплаты, тяжелая работа и организационные недостатки службы. При этом, как отмечали источники, отток кадров из ГУ МВД приостановился с осени 2022 года.