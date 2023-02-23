Источник назвал причины кадрового кризиса в свердловской полиции

Сотрудники боятся уходить в отставку, но в ведомстве грядет новый кадровый кризис

24 февраля 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

Сотрудники боятся уходить в отставку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Главными причинами кадрового некомплекта (достигал 30%), возникшего в ГУ МВД по Свердловской области и екатеринбургской полиции, стали сложности работы, низкая зарплата и конфликты с руководством. Утечка кадров в последние месяцы прекратилась, но рискует резко возобновиться, сообщил агентству источник в силовых структурах. Как кадровый коллапс перерос в страх сотрудников перед увольнением — в материале URA.RU. «Сотрудники увольнялись и увольняются по одним и тем же причинам: это „палочная система“ (планы по раскрываемости преступлений спускают на сотрудников на местах — прим. URA.RU), от которой все устали, тяжелые условия труда, низкая зарплата и постоянные конфликты с коллегами. Многие не выдерживают реалий современной полиции, все устраивает только тех, кто всем сердцем и душой за службу в МВД. Кто пришел за льготами и зарплатой — быстро с органами прощается», — уточнил источник. Силовики часто увольняются из-за конфликтов с коллегами и «палочной системы», уверен инсайдер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Он отметил, что такая ситуация сохранялась на протяжении нескольких лет, текучка кадров в полиции только усугублялась, и некомплект в некоторых управлениях главка достигал рекордных 30% (в целом по ГУ МВД был ненамного ниже). Однако кадровый коллапс начал разрешаться с осени 2022 года. Частично этому поспособствовал приезд в Екатеринбург ревизоров из Москвы, перед которыми нужно было продемонстрировать позитивные показатели, однако текучка кадров была остановлена и другими причинами. «Сотрудники просто боятся увольнений. И этот страх не случайный. Что они будут делать, как только их рапорт будет подписан? Кто может быть уверен в дальнейшем трудоустройстве и спокойной жизни?» — рассудил инсайдер. За последние месяцы статистика увольнений вышла на плато. По его словам, многие, кто ждал момента для увольнения, остались на своих местах. «Последние месяцы все изменили. Если раньше уходили из МВД и находили более интересную работу в ЧОПах, в частной юридической консультации, то сейчас не увольняются даже те, у кого подошел пенсионный срок. Думаю, все понимают, в чем дело. На службе сейчас спокойнее — рядом с семьей и при социальных гарантиях», — поделился собеседник агентства. По его словам, силовики стали значительно чаще уезжать в командировки, но они продолжают числиться в штате, что снижает некомплект. «Даже краткосрочные командировки периодически создают сложности полиции: коллега уехал, мне работать за двоих. Чаще всего, конечно, находят замену, и спасает только остановка чреды массовых увольнений», — рассказал инсайдер. В частности, одним из тех, кто в последний момент отказался от увольнения, стал действующий замначальника шефа полиции Екатеринбурга по охране общественного порядка Александр Кашигин. Он долго говорил о своем увольнении, но 12 января официально получил повышение. Получив новую должность (особенно после ухода замначальника Максима Беликова), он почувствовал ответственность за работу ведомства и решил не спешить с увольнением. Александр Кашигин отложил свои планы уйти в отставку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При этом, как утверждают инсайдеры, Кашигин продолжает рассматривать варианты для службы в другом подразделении. «Кашигин засматривался на судьбу Беликова — тот перешел в Тверь, где, по слухам, дела обстоят получше. Ему, как и всем в последние несколько лет, хочется более спокойной работы», — поделился инсайдер. Несмотря на прекращение массового увольнения полицейских, текучка кадров не прекратилась, уверен инсайдер. Увольняются, как правило, возрастные сотрудники, которые готовятся работать в более привлекательных для их возраста условиях. Тех, кто все же собирается написать рапорт об увольнении, убеждают остаться в органах и предлагают особые условия — вплоть до значительного повышения зарплаты. «Ситуация вроде бы стабилизировалась, но сейчас усугубляется тем, что в главке открыли новое подразделение [по работе с дронами]», — говорит инсайдер. По его словам, авиаподразделение требует больших сил на наполнение его сотрудниками. «С нуля штат не наберешь, кого-то надо дергать с его прежнего места службы, а это может обескровить другие подразделения», — уверен собеседник агентства. URA.RU обратилось в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Информация о массовом увольнении сотрудников из ведомства появилась в середине 2022 года. По данным источников, за первую половину года из главка ушли в отставку от 10 до 20 ключевых сотрудников, среди которых есть высокопоставленные руководители. Затем, после большой проверки, приехавшей в свердловский главк из Москвы, прошла чреда отставок. В том числе ушел шеф УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров, которого заменил Максим Метелица. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главными причинами кадрового некомплекта (достигал 30%), возникшего в ГУ МВД по Свердловской области и екатеринбургской полиции, стали сложности работы, низкая зарплата и конфликты с руководством. Утечка кадров в последние месяцы прекратилась, но рискует резко возобновиться, сообщил агентству источник в силовых структурах. Как кадровый коллапс перерос в страх сотрудников перед увольнением — в материале URA.RU. «Сотрудники увольнялись и увольняются по одним и тем же причинам: это „палочная система“ (планы по раскрываемости преступлений спускают на сотрудников на местах — прим. URA.RU), от которой все устали, тяжелые условия труда, низкая зарплата и постоянные конфликты с коллегами. Многие не выдерживают реалий современной полиции, все устраивает только тех, кто всем сердцем и душой за службу в МВД. Кто пришел за льготами и зарплатой — быстро с органами прощается», — уточнил источник. Он отметил, что такая ситуация сохранялась на протяжении нескольких лет, текучка кадров в полиции только усугублялась, и некомплект в некоторых управлениях главка достигал рекордных 30% (в целом по ГУ МВД был ненамного ниже). Однако кадровый коллапс начал разрешаться с осени 2022 года. Частично этому поспособствовал приезд в Екатеринбург ревизоров из Москвы, перед которыми нужно было продемонстрировать позитивные показатели, однако текучка кадров была остановлена и другими причинами. За последние месяцы статистика увольнений вышла на плато. По его словам, многие, кто ждал момента для увольнения, остались на своих местах. «Последние месяцы все изменили. Если раньше уходили из МВД и находили более интересную работу в ЧОПах, в частной юридической консультации, то сейчас не увольняются даже те, у кого подошел пенсионный срок. Думаю, все понимают, в чем дело. На службе сейчас спокойнее — рядом с семьей и при социальных гарантиях», — поделился собеседник агентства. По его словам, силовики стали значительно чаще уезжать в командировки, но они продолжают числиться в штате, что снижает некомплект. «Даже краткосрочные командировки периодически создают сложности полиции: коллега уехал, мне работать за двоих. Чаще всего, конечно, находят замену, и спасает только остановка чреды массовых увольнений», — рассказал инсайдер. В частности, одним из тех, кто в последний момент отказался от увольнения, стал действующий замначальника шефа полиции Екатеринбурга по охране общественного порядка Александр Кашигин. Он долго говорил о своем увольнении, но 12 января официально получил повышение. Получив новую должность (особенно после ухода замначальника Максима Беликова), он почувствовал ответственность за работу ведомства и решил не спешить с увольнением. При этом, как утверждают инсайдеры, Кашигин продолжает рассматривать варианты для службы в другом подразделении. «Кашигин засматривался на судьбу Беликова — тот перешел в Тверь, где, по слухам, дела обстоят получше. Ему, как и всем в последние несколько лет, хочется более спокойной работы», — поделился инсайдер. Несмотря на прекращение массового увольнения полицейских, текучка кадров не прекратилась, уверен инсайдер. Увольняются, как правило, возрастные сотрудники, которые готовятся работать в более привлекательных для их возраста условиях. Тех, кто все же собирается написать рапорт об увольнении, убеждают остаться в органах и предлагают особые условия — вплоть до значительного повышения зарплаты. «Ситуация вроде бы стабилизировалась, но сейчас усугубляется тем, что в главке открыли новое подразделение [по работе с дронами]», — говорит инсайдер. По его словам, авиаподразделение требует больших сил на наполнение его сотрудниками. «С нуля штат не наберешь, кого-то надо дергать с его прежнего места службы, а это может обескровить другие подразделения», — уверен собеседник агентства. URA.RU обратилось в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Информация о массовом увольнении сотрудников из ведомства появилась в середине 2022 года. По данным источников, за первую половину года из главка ушли в отставку от 10 до 20 ключевых сотрудников, среди которых есть высокопоставленные руководители. Затем, после большой проверки, приехавшей в свердловский главк из Москвы, прошла чреда отставок. В том числе ушел шеф УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров, которого заменил Максим Метелица.