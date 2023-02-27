Asia Times: Байден хочет большой войны, чтобы сохранить НАТО

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден хочет расширить НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден хочет сохранить НАТО и расширить его, но это может привести к большой войне. Об этом сообщает Asia Times.

«Для Байдена расширение НАТО является „священным“, а поддержка конфликта на Украине — признаками веры. Для прекращения нынешних боевых действий сама идея, что Украина либо напрямую вступит в НАТО, либо получит от НАТО какую-то особую защиту от России, не сработает. Это только разожжет еще больший конфликт», — передает Asia Times.

Украина подала заявку в НАТО в прошлом году и стала кандидатом на вступление. Недавно Украина выполнила «домашнее задание» для членства. Но альянс пока не может включить в свой состав Украину, передает Nastion News. Президент Чехии, генерал в отставке, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел отметил, что есть риск прямого столкновения с Россией, если Украина сейчас войдет в состав.

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Президент США Джо Байден хочет сохранить НАТО и расширить его, но это может привести к большой войне. Об этом сообщает Asia Times. «Для Байдена расширение НАТО является „священным“, а поддержка конфликта на Украине — признаками веры. Для прекращения нынешних боевых действий сама идея, что Украина либо напрямую вступит в НАТО, либо получит от НАТО какую-то особую защиту от России, не сработает. Это только разожжет еще больший конфликт», — передает Asia Times. Украина подала заявку в НАТО в прошлом году и стала кандидатом на вступление. Недавно Украина выполнила «домашнее задание» для членства. Но альянс пока не может включить в свой состав Украину, передает Nastion News. Президент Чехии, генерал в отставке, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел отметил, что есть риск прямого столкновения с Россией, если Украина сейчас войдет в состав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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