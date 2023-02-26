Президент Чехии: Украина выполнила «домашнее задание» для членства в НАТО

26 февраля 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Украина пока не может вступить в НАТО, отметил Петр Павел Фото: Официальный сайт президента Украины Украина выполнила домашнюю работу для вступления в НАТО, и ее ценности совпадают с ценностями альянса. Об этом сказал президент Чехии, генерал в отставке, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел. «Когда мы рассматриваем вопрос о приеме новых членов, есть несколько основных принципов. С точки зрения технической совместимости Украина сделала свою домашнюю работу. С точки зрения ценностей и долгосрочных стратегических интересов, опять же, у нас есть полная совместимость», — сказал Петр Павел в интервью Суспільне (Национальная общественная телерадиокомпания Украины). Пока остался не решен вопрос территориального спора и конфликта на Украине, из-за чего страна не может вступить в НАТО, отметил он. По словам президента, альянс станет участником боевых действий, если примет Украину, пока конфликт еще продолжается. Павел сообщил, что из-за этого есть риск прямого столкновения с Россией с использованием ядерного оружия. Поэтому Украина сможет стать членом НАТО после завершения боевых действий, сказал он. Украинский лидер Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации РФ на Украине, передает VSE42.ru. Также Киев подал заявку в Евросоюз. Бывший советник президента Украины Алексей Арестович считает, что страна может стать членом НАТО уже в июле 2023 года. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что ЕС и НАТО пока не примут Украину в свой состав. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина выполнила домашнюю работу для вступления в НАТО, и ее ценности совпадают с ценностями альянса. Об этом сказал президент Чехии, генерал в отставке, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел. «Когда мы рассматриваем вопрос о приеме новых членов, есть несколько основных принципов. С точки зрения технической совместимости Украина сделала свою домашнюю работу. С точки зрения ценностей и долгосрочных стратегических интересов, опять же, у нас есть полная совместимость», — сказал Петр Павел в интервью Суспільне (Национальная общественная телерадиокомпания Украины). Пока остался не решен вопрос территориального спора и конфликта на Украине, из-за чего страна не может вступить в НАТО, отметил он. По словам президента, альянс станет участником боевых действий, если примет Украину, пока конфликт еще продолжается. Павел сообщил, что из-за этого есть риск прямого столкновения с Россией с использованием ядерного оружия. Поэтому Украина сможет стать членом НАТО после завершения боевых действий, сказал он. Украинский лидер Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации РФ на Украине, передает VSE42.ru. Также Киев подал заявку в Евросоюз. Бывший советник президента Украины Алексей Арестович считает, что страна может стать членом НАТО уже в июле 2023 года. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что ЕС и НАТО пока не примут Украину в свой состав.