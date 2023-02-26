Оппозиция предлагает отправить в отставку вице-губернатора ХМАО

27 февраля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Александра Тиртоку критикуют за работу по СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Югорскому вице-губернатору Тиртоке припомнили «львовские корни» — учебу в Львовском училище МВД. На этом основании и критикуя его работу по организации поставок помощи в СВО, местные оппозиционеры требуют его отставки. Сам Тиртока в ответ напоминает, что он родился на юге Украинской ССР — между Николаевом и Одессой, и греха за собой не чувствует. Об этом URA.RU узнало от депутата окружной думы от фракции ЛДПР Михаила Селюкова и самого Тиртоки. «Саботирует работу по специальной военной операции. По итогам поездки, его фамилия от военнослужащих звучала в негативе по координации и организации работы. Поэтому будем публично выступать за его отставку», — откровенничает Селюков.



Депутата от ЛДПР поддерживают и другие парламентарии. Также вице-губернатору, отвечающему за взаимодействие правительства по СВО, припоминают «львовские корни» (Он учился во Львовском училище МВД). Между тем, для Тиртоки это стало новостью.«Новость для меня оглушительная. Постоянно где-то кому-то на мазоль наступишь и где-то кого-то заставишь работать, начинают вот такие подленькие риверансы делать. На самом деле судить людям — справляюсь-не справляюсь. А то, что львовские корни — это вообще глупость несусветная. Львовское училище МВД было одним из лучших пожарно-технических училищ в Советском Союзе, выпускники которого очень котировались по всей стране. Родом-то я с юга Украины, граница Николаева и Одессы. Греха никакого над собой не чувствую. Себя корить не за что», — отреагировал вице-губернатор Югры.



Ранее URA.RU сообщало, что правительство Ханты-Мансийского автономного округа проведет совещание с представителями политических партий региона, занятых помощью в спецоперации на Украине в марте. Кардинальных противоречий и противления со стороны политических сил Югры в такой работе нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорскому вице-губернатору Тиртоке припомнили «львовские корни» — учебу в Львовском училище МВД. На этом основании и критикуя его работу по организации поставок помощи в СВО, местные оппозиционеры требуют его отставки. Сам Тиртока в ответ напоминает, что он родился на юге Украинской ССР — между Николаевом и Одессой, и греха за собой не чувствует. Об этом URA.RU узнало от депутата окружной думы от фракции ЛДПР Михаила Селюкова и самого Тиртоки. «Саботирует работу по специальной военной операции. По итогам поездки, его фамилия от военнослужащих звучала в негативе по координации и организации работы. Поэтому будем публично выступать за его отставку», — откровенничает Селюков. Депутата от ЛДПР поддерживают и другие парламентарии. Также вице-губернатору, отвечающему за взаимодействие правительства по СВО, припоминают «львовские корни» (Он учился во Львовском училище МВД). Между тем, для Тиртоки это стало новостью.«Новость для меня оглушительная. Постоянно где-то кому-то на мазоль наступишь и где-то кого-то заставишь работать, начинают вот такие подленькие риверансы делать. На самом деле судить людям — справляюсь-не справляюсь. А то, что львовские корни — это вообще глупость несусветная. Львовское училище МВД было одним из лучших пожарно-технических училищ в Советском Союзе, выпускники которого очень котировались по всей стране. Родом-то я с юга Украины, граница Николаева и Одессы. Греха никакого над собой не чувствую. Себя корить не за что», — отреагировал вице-губернатор Югры. Ранее URA.RU сообщало, что правительство Ханты-Мансийского автономного округа проведет совещание с представителями политических партий региона, занятых помощью в спецоперации на Украине в марте. Кардинальных противоречий и противления со стороны политических сил Югры в такой работе нет.