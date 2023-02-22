Вице-губернатор ХМАО раскрыл сроки проведения совещания с политпартиями по СВО

Власти ХМАО проведут совещание с политическими партиями по СВО в марте

23 февраля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Несогласных с координацией через правительство Югры по СВО нет Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Ханты-Мансийского автономного округа проведет совещание с представителями политических партий региона, занятых помощью в спецоперации на Украине в марте. Кардинальных противоречий и противления со стороны политических сил Югры в такой работе нет. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «Прислушиваются (представители политических партий — прим. URA.RU), что надо поменьше ездить (в сектор СВО — прим. URA.RU), а если ехать, то с конкретными материалами, оборудованием, экипировкой. По конкретным подразделениям. Не отвлекать людей от учебного процесса, от тренировочного, от боевых действий. До марта собирать совещание нет необходимости — острых, требующих обсуждения вопросов нет. В начале марта, в первой декаде соберемся» — сказал Тиртока.



Со слов вице-губернатора, тех, кто не хочет координироваться нет. Представители партий прекрасно осознают необходимость, важность и эффективность такой совместной работы.«Идейного противостояния нет. Есть видение как идти к одной и той же цели разными путями. Всего лишь. Вот и доказывают каждый свой путь. Частично есть то, что самостоятельно везут груз на СВО. Не через гуманитарный корпус. Но тут же надо понимать, что они поддерживают контакт со своими избирателями, со своих территорий, и стараются к ним попадать. Это не значит, что есть какие-то противоречия», — дополнил Тиртока.



Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовят закрытое совещание с представителями политических партий, на котором будут обсуждаться поездки их представителей в зону СВО. Мероприятие запланировано для того, чтобы помощь была максимально эффективной и представители политических сил не осложняли работу российских подразделений своими визитами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа проведет совещание с представителями политических партий региона, занятых помощью в спецоперации на Украине в марте. Кардинальных противоречий и противления со стороны политических сил Югры в такой работе нет. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «Прислушиваются (представители политических партий — прим. URA.RU), что надо поменьше ездить (в сектор СВО — прим. URA.RU), а если ехать, то с конкретными материалами, оборудованием, экипировкой. По конкретным подразделениям. Не отвлекать людей от учебного процесса, от тренировочного, от боевых действий. До марта собирать совещание нет необходимости — острых, требующих обсуждения вопросов нет. В начале марта, в первой декаде соберемся» — сказал Тиртока. Со слов вице-губернатора, тех, кто не хочет координироваться нет. Представители партий прекрасно осознают необходимость, важность и эффективность такой совместной работы.«Идейного противостояния нет. Есть видение как идти к одной и той же цели разными путями. Всего лишь. Вот и доказывают каждый свой путь. Частично есть то, что самостоятельно везут груз на СВО. Не через гуманитарный корпус. Но тут же надо понимать, что они поддерживают контакт со своими избирателями, со своих территорий, и стараются к ним попадать. Это не значит, что есть какие-то противоречия», — дополнил Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовят закрытое совещание с представителями политических партий, на котором будут обсуждаться поездки их представителей в зону СВО. Мероприятие запланировано для того, чтобы помощь была максимально эффективной и представители политических сил не осложняли работу российских подразделений своими визитами.