Тюменские таксисты в три раза подняли цены на свои услуги

27 февраля 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Из-за высокого спроса и плохой погоды в Тюмени выросли цены на такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени стоимость услуг такси агрегатора «Яндекс.Go» на фоне непогоды выросла в три раза. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. «Я живу в заречных микрорайонах. Работаю в центре, в районе улицы Первомайской. В обычный день за поездку на работу или в обратную сторону я отдаю 120 рублей. Сейчас „Яндекс“ выставил мне ценник, который в три раза выше: 363 рубля. Это жесть», — заявил URA.RU один из жителей Тюмени. Другой тюменец также заметил, что к вечеру 27 февраля стоимость перевозок в «Яндекс.Go» значительно увеличилась. «Обычно уезжаю с работы домой за 200 рублей. Сейчас цена, которую предлагает агрегатор, уже более 600 рублей. И продолжает расти. Буду ждать, когда пройдет ажиотаж. Отдавать такую сумму за то, чтобы добраться домой на такси, я не готов», — сообщил мужчина в беседе с агентством. На официальном сайте агрегатора «Яндекс.Go» указано, что в компании действует система динамического ценообразования. «Когда много людей одновременно хотят вызвать такси, а не идти пешком или добираться другим транспортом, спрос на машины в приложении увеличивается. Это может произойти в час пик, плохую погоду или праздники — например, в период новогодних корпоративов. Если желающих заказать такси в вашем районе сейчас больше, чем водителей поблизости, то обычная стоимость поездки умножается на так называемый повышающий коэффициент. Он автоматически формируется алгоритмом. Это временная и вынужденная мера — она помогает нам привлечь в район больше водителей для пассажиров, которые не могут отложить поездку», — указано на официальном сайте агрегатора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени стоимость услуг такси агрегатора «Яндекс.Go» на фоне непогоды выросла в три раза. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. «Я живу в заречных микрорайонах. Работаю в центре, в районе улицы Первомайской. В обычный день за поездку на работу или в обратную сторону я отдаю 120 рублей. Сейчас „Яндекс“ выставил мне ценник, который в три раза выше: 363 рубля. Это жесть», — заявил URA.RU один из жителей Тюмени. Другой тюменец также заметил, что к вечеру 27 февраля стоимость перевозок в «Яндекс.Go» значительно увеличилась. «Обычно уезжаю с работы домой за 200 рублей. Сейчас цена, которую предлагает агрегатор, уже более 600 рублей. И продолжает расти. Буду ждать, когда пройдет ажиотаж. Отдавать такую сумму за то, чтобы добраться домой на такси, я не готов», — сообщил мужчина в беседе с агентством. На официальном сайте агрегатора «Яндекс.Go» указано, что в компании действует система динамического ценообразования. «Когда много людей одновременно хотят вызвать такси, а не идти пешком или добираться другим транспортом, спрос на машины в приложении увеличивается. Это может произойти в час пик, плохую погоду или праздники — например, в период новогодних корпоративов. Если желающих заказать такси в вашем районе сейчас больше, чем водителей поблизости, то обычная стоимость поездки умножается на так называемый повышающий коэффициент. Он автоматически формируется алгоритмом. Это временная и вынужденная мера — она помогает нам привлечь в район больше водителей для пассажиров, которые не могут отложить поездку», — указано на официальном сайте агрегатора.