Тюменским врачам поднимут зарплаты

27 февраля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Начиная с февраля тюменские врачи будут получать повышенную зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заработная плата тюменских врачей будет увеличена с февраля. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, близкие к здравоохранению. По их словам, у докторов увеличится оклад и добавится социальная выплата от президента. «С февраля врачам государственных больниц поднимут зарплаты. Оклад вырастит на 6-8 тысяч примерно, точная сумма неизвестна, так как аванс за февраль еще докторам не приходил. Помимо надбавок к окладу будет еще и социальная выплата от президента для первичного звена здравоохранения. Сумма от 9 до 15 тысяч», — сообщает источник в здравоохранении. Тюменские доктора рады перспективе повышения заработных плат. Многие восприняли с воодушевлением финансовые перспективы. «Если прикинуть, то общая зарплата за месяц выходит приличная. Достойная той работы, которой мы занимаемся. За такие деньги и работать не стыдно», — поделился с корреспондентом URA.RU врач одной из поликлиник Тюмени. Агентство направило запрос в департамент здравоохранения по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Заработная плата тюменских врачей будет увеличена с февраля. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, близкие к здравоохранению. По их словам, у докторов увеличится оклад и добавится социальная выплата от президента. «С февраля врачам государственных больниц поднимут зарплаты. Оклад вырастит на 6-8 тысяч примерно, точная сумма неизвестна, так как аванс за февраль еще докторам не приходил. Помимо надбавок к окладу будет еще и социальная выплата от президента для первичного звена здравоохранения. Сумма от 9 до 15 тысяч», — сообщает источник в здравоохранении. Тюменские доктора рады перспективе повышения заработных плат. Многие восприняли с воодушевлением финансовые перспективы. «Если прикинуть, то общая зарплата за месяц выходит приличная. Достойная той работы, которой мы занимаемся. За такие деньги и работать не стыдно», — поделился с корреспондентом URA.RU врач одной из поликлиник Тюмени. Агентство направило запрос в департамент здравоохранения по Тюменской области. Ответ на него ожидается.