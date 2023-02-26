Директор курганской школы публично стыдила ученика, который ел лишние порции в столовой

27 февраля 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Голодный старшеклассник из малоимущей семьи оказался в центре скандала Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане директор школы публично пристыдила ученика-старшеклассника за то, что он съедает невостребованные порции младшеклассников в школьной столовой. Об этом мама ребенка из малоимущей семьи написала в курганском паблике соцсети «ВКонтакте», обвинив директора в травле. В администрации города URA.RU сообщили, что информация проверяется и ситуация не так однозначна, как описала мама ученика. «Директор школы № 11 устроила травлю моему сыну-старшекласснику за то, что он посещает школьную столовую и (с разрешения учителей) берет несъеденные младшеклассниками порции, их ест. Я вдова, получаю пенсию по потере кормильца, муж скоропостижно скончался несколько лет назад. Я как могу содержу сына, летом он и сам работает. […] 21.02 мне звонит директор школы, разговаривает со мной на повышенных тонах и сообщает, что сын периодически ходит в столовую не в свое время и ест неположенную ему еду. Она по камерам наблюдает за ним и по громкоговорителю на всю школу требует, чтобы сын вышел из столовой и пришел к ней в кабинет, называя фамилию, имя и класс. Сын не пошел, продолжил есть. […] Мне сообщает, что так как он не выполняет указы директора, чтобы я пришла в школу и забрала его документы», — написала женщина в группе «Интересный Курган» во «ВКонтакте». Автор отмечает, что урегулировать ситуацию с директором ни старшекласснику, ни матери (по телефону) не удалось. 22 февраля мальчик якобы узнал от учителя, что при опоздании директор велела не пускать его на занятия, писать докладную и замечание в электронный дневник. «Почему директору жалко еды для своих школьников? Ведь это все выбрасывается… Отходы!», — пишет автор. В соцсетях пост вызвал большой резонанс. Большинство горожан осудили действия директора при условии, если автор не исказила ситуацию. Некоторые пользователи призвали мать школьника не создавать конфликт, а встретиться с директором лично. Несколько курганцев выразили готовность оплатить ученику обеды. В администрации города Кургана, в ведении которой находятся городские школы, на запрос URA.RU сообщили, что департамент социальной политики разберется в данной ситуации в соответствии с действующим законодательством. «Информация, изложенная в посте, проверяется и не находит свое подтверждение. Ситуация не так однозначна, как ее описывает мама ученика. На основании приказа директора учащийся ежедневно получает горячее бесплатное питание по льготной категории», — ответили в пресс-службе мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане директор школы публично пристыдила ученика-старшеклассника за то, что он съедает невостребованные порции младшеклассников в школьной столовой. Об этом мама ребенка из малоимущей семьи написала в курганском паблике соцсети «ВКонтакте», обвинив директора в травле. В администрации города URA.RU сообщили, что информация проверяется и ситуация не так однозначна, как описала мама ученика. «Директор школы № 11 устроила травлю моему сыну-старшекласснику за то, что он посещает школьную столовую и (с разрешения учителей) берет несъеденные младшеклассниками порции, их ест. Я вдова, получаю пенсию по потере кормильца, муж скоропостижно скончался несколько лет назад. Я как могу содержу сына, летом он и сам работает. […] 21.02 мне звонит директор школы, разговаривает со мной на повышенных тонах и сообщает, что сын периодически ходит в столовую не в свое время и ест неположенную ему еду. Она по камерам наблюдает за ним и по громкоговорителю на всю школу требует, чтобы сын вышел из столовой и пришел к ней в кабинет, называя фамилию, имя и класс. Сын не пошел, продолжил есть. […] Мне сообщает, что так как он не выполняет указы директора, чтобы я пришла в школу и забрала его документы», — написала женщина в группе «Интересный Курган» во «ВКонтакте». Автор отмечает, что урегулировать ситуацию с директором ни старшекласснику, ни матери (по телефону) не удалось. 22 февраля мальчик якобы узнал от учителя, что при опоздании директор велела не пускать его на занятия, писать докладную и замечание в электронный дневник. «Почему директору жалко еды для своих школьников? Ведь это все выбрасывается… Отходы!», — пишет автор. В соцсетях пост вызвал большой резонанс. Большинство горожан осудили действия директора при условии, если автор не исказила ситуацию. Некоторые пользователи призвали мать школьника не создавать конфликт, а встретиться с директором лично. Несколько курганцев выразили готовность оплатить ученику обеды. В администрации города Кургана, в ведении которой находятся городские школы, на запрос URA.RU сообщили, что департамент социальной политики разберется в данной ситуации в соответствии с действующим законодательством. «Информация, изложенная в посте, проверяется и не находит свое подтверждение. Ситуация не так однозначна, как ее описывает мама ученика. На основании приказа директора учащийся ежедневно получает горячее бесплатное питание по льготной категории», — ответили в пресс-службе мэрии.