Украина подтвердила сбор войск на границе с Приднестровьем 27 февраля 2023 в 20:49 Размер текста - 17 + Украина собирается защищаться от гипотетических угроз Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина стянула войска к границе с Приднестровьем из-за «возможной угрозы». Об этом сказала пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. «Наши силы сосредоточены вдоль всей границы [Приднестровья]. Украинские силы у границы Приднестровья «адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна», — сказала Гуменюк в эфире телеканала «Рада». Минобороны РФ сообщали, что Украина готовит провокацию против Приднестровья. Также об этом заявлял член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Украина планирует втянуть в прямой конфликт НАТО и для этого хотят организовать провокацию на территории Приднестровья совместно с Молдавией и Румынией, заявил URA.RU главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко. В Кремле назвали обстановку в Приднестровье поводом для беспокойства, передает RT. Украина стянула войска к границе с Приднестровьем из-за «возможной угрозы». Об этом сказала пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. «Наши силы сосредоточены вдоль всей границы [Приднестровья]. Украинские силы у границы Приднестровья «адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна», — сказала Гуменюк в эфире телеканала «Рада». Минобороны РФ сообщали, что Украина готовит провокацию против Приднестровья. Также об этом заявлял член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Украина планирует втянуть в прямой конфликт НАТО и для этого хотят организовать провокацию на территории Приднестровья совместно с Молдавией и Румынией, заявил URA.RU главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко. В Кремле назвали обстановку в Приднестровье поводом для беспокойства, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям