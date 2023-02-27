Украина подтвердила сбор войск на границе с Приднестровьем

Украина стянула войска к границе с Приднестровьем из-за «возможной угрозы». Об этом сказала пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
«Наши силы сосредоточены вдоль всей границы [Приднестровья]. Украинские силы у границы Приднестровья «адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна», — сказала Гуменюк в эфире телеканала «Рада».
Минобороны РФ сообщали, что Украина готовит провокацию против Приднестровья. Также об этом заявлял член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Украина планирует втянуть в прямой конфликт НАТО и для этого хотят организовать провокацию на территории Приднестровья совместно с Молдавией и Румынией, заявил URA.RU главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко. В Кремле назвали обстановку в Приднестровье поводом для беспокойства, передает RT.
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