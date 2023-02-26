Рогов: Зеленский готовится напасть на Приднестровье. Фото

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Владимир Зеленский готовит провокацию в Приднестровье, предупредил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский готовит атаку на Приднестровскую Молдавскую республику. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

«Режим Зеленского полным ходом готовится к вторжению в Приднестровье», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он опубликовал фотографию документа, в котором инженерно-саперному батальону 28-й бригады ВСУ приказано выдвинуться в населенный пункт Кучурган, который граничит с Приднестровской Молдавской Республикой.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко также сообщал, что Украина готовит провокацию в Приднестровье. Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку Молдавии и Румынии, чтобы спровоцировать НАТО на прямое участие в конфликте с Россией.

Батальону ВСУ приказано направиться в населенный пункт, граничащий с Приднестровьем
Батальону ВСУ приказано направиться в населенный пункт, граничащий с Приднестровьем

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Президент Украины Владимир Зеленский готовит атаку на Приднестровскую Молдавскую республику. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ. «Режим Зеленского полным ходом готовится к вторжению в Приднестровье», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он опубликовал фотографию документа, в котором инженерно-саперному батальону 28-й бригады ВСУ приказано выдвинуться в населенный пункт Кучурган, который граничит с Приднестровской Молдавской Республикой. Ранее военный эксперт Игорь Коротченко также сообщал, что Украина готовит провокацию в Приднестровье. Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку Молдавии и Румынии, чтобы спровоцировать НАТО на прямое участие в конфликте с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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