Президент Украины Владимир Зеленский готовит атаку на Приднестровскую Молдавскую республику. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
«Режим Зеленского полным ходом готовится к вторжению в Приднестровье», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он опубликовал фотографию документа, в котором инженерно-саперному батальону 28-й бригады ВСУ приказано выдвинуться в населенный пункт Кучурган, который граничит с Приднестровской Молдавской Республикой.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко также сообщал, что Украина готовит провокацию в Приднестровье. Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку Молдавии и Румынии, чтобы спровоцировать НАТО на прямое участие в конфликте с Россией.
Батальону ВСУ приказано направиться в населенный пункт, граничащий с Приднестровьем
telegram-канал Владимира Рогова
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Президент Украины Владимир Зеленский готовит атаку на Приднестровскую Молдавскую республику. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ. «Режим Зеленского полным ходом готовится к вторжению в Приднестровье», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он опубликовал фотографию документа, в котором инженерно-саперному батальону 28-й бригады ВСУ приказано выдвинуться в населенный пункт Кучурган, который граничит с Приднестровской Молдавской Республикой. Ранее военный эксперт Игорь Коротченко также сообщал, что Украина готовит провокацию в Приднестровье. Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку Молдавии и Румынии, чтобы спровоцировать НАТО на прямое участие в конфликте с Россией.