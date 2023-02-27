Американский генерал раскрыл украинский план захвата Крыма

Приоритетом Украины является нанесение ударов для изоляции Крыма, а также захват Черноморского флота. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес.
«Приоритет: нанести высокоточный дальнобойный удар, чтобы изолировать Крым, а затем сделать его непригодным для российских войск. Ежедневными точечными ударами выгнать российский флот из Севастополя. То же самое для ВВС России в Саках. Сухопутные войска могут подойти позже», — написал Ходжес в Twitter.
На Украине заявляли о планах начать наступление на Крым, а также уничтожить военные склады и аэродромы. Украина уже готовится технически, заявлял президент Владимир Зеленский. Он считает, что возвращение полуострова позволит восстановить мир в стране, передает «Федеральное агентство новостей».
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