Американский генерал раскрыл украинский план захвата Крыма

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Украина собирается вернуть Крым военным путем, считает Бен Ходжес Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Приоритетом Украины является нанесение ударов для изоляции Крыма, а также захват Черноморского флота. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес.

«Приоритет: нанести высокоточный дальнобойный удар, чтобы изолировать Крым, а затем сделать его непригодным для российских войск. Ежедневными точечными ударами выгнать российский флот из Севастополя. То же самое для ВВС России в Саках. Сухопутные войска могут подойти позже», — написал Ходжес в Twitter.

На Украине заявляли о планах начать наступление на Крым, а также уничтожить военные склады и аэродромы. Украина уже готовится технически, заявлял президент Владимир Зеленский. Он считает, что возвращение полуострова позволит восстановить мир в стране, передает «Федеральное агентство новостей».

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Приоритетом Украины является нанесение ударов для изоляции Крыма, а также захват Черноморского флота. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес. «Приоритет: нанести высокоточный дальнобойный удар, чтобы изолировать Крым, а затем сделать его непригодным для российских войск. Ежедневными точечными ударами выгнать российский флот из Севастополя. То же самое для ВВС России в Саках. Сухопутные войска могут подойти позже», — написал Ходжес в Twitter. На Украине заявляли о планах начать наступление на Крым, а также уничтожить военные склады и аэродромы. Украина уже готовится технически, заявлял президент Владимир Зеленский. Он считает, что возвращение полуострова позволит восстановить мир в стране, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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