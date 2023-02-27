Американский генерал раскрыл украинский план захвата Крыма 27 февраля 2023 в 22:08 Размер текста - 17 + Украина собирается вернуть Крым военным путем, считает Бен Ходжес Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приоритетом Украины является нанесение ударов для изоляции Крыма, а также захват Черноморского флота. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес. «Приоритет: нанести высокоточный дальнобойный удар, чтобы изолировать Крым, а затем сделать его непригодным для российских войск. Ежедневными точечными ударами выгнать российский флот из Севастополя. То же самое для ВВС России в Саках. Сухопутные войска могут подойти позже», — написал Ходжес в Twitter. На Украине заявляли о планах начать наступление на Крым, а также уничтожить военные склады и аэродромы. Украина уже готовится технически, заявлял президент Владимир Зеленский. Он считает, что возвращение полуострова позволит восстановить мир в стране, передает «Федеральное агентство новостей». Приоритетом Украины является нанесение ударов для изоляции Крыма, а также захват Черноморского флота. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес. «Приоритет: нанести высокоточный дальнобойный удар, чтобы изолировать Крым, а затем сделать его непригодным для российских войск. Ежедневными точечными ударами выгнать российский флот из Севастополя. То же самое для ВВС России в Саках. Сухопутные войска могут подойти позже», — написал Ходжес в Twitter. На Украине заявляли о планах начать наступление на Крым, а также уничтожить военные склады и аэродромы. Украина уже готовится технически, заявлял президент Владимир Зеленский. Он считает, что возвращение полуострова позволит восстановить мир в стране, передает «Федеральное агентство новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям