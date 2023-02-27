На свердловской трассе произошло массовое ДТП с пострадавшим. Видео

27 февраля 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Авария произошла вечером 27 февраля на трассе из Екатеринбурга в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 126 километре трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» произошло ДТП с тремя автомобилями. В результате аварии пострадал человек, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии пострадал один человек», — рассказали в пресс-службе ведомства. На кадрах, опубликованных в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «Вконтакте», видно, что в аварии участвовала «Газель», которая перевозила дрова. Массовое ДТП произошло вечером 27 февраля. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе под Каменском-Уральским (Свердловская область) произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла 68-летняя свердловчанка.

На 126 километре трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» произошло ДТП с тремя автомобилями. В результате аварии пострадал человек, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии пострадал один человек», — рассказали в пресс-службе ведомства. На кадрах, опубликованных в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «Вконтакте», видно, что в аварии участвовала «Газель», которая перевозила дрова. Массовое ДТП произошло вечером 27 февраля. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе под Каменском-Уральским (Свердловская область) произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла 68-летняя свердловчанка.