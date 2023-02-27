27 февраля 2023

Пермский край отметили за пропаганду работы НКО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский край в лидерах по пропаганде деятельности НКО Фото:

Пермский край занял третье место среди регионов за пропаганду работы социально ориентированных некоммерческих организаций. Рейтинг, касающийся уровня онлайн-доступности информации о поддержке НКО, составило агентство RAEX.

«По итогам исследований субъектов РФ за 2022 год первые три строчки рейтинга заняли Республика Карелия, Пензенская область и Пермский край. Всего в подборку вошли 20 регионов России», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Аналитики определяли лидеров по результатам спецмониторинга информресурсов региона в интернете. Всего было проанализировано 20 параметров. Например, наполненность источника информации о господдержке регионом социально ориентированных НКО, а также его позиционирование в поисковых системах и в соцсетях. Среди рассматриваемых источников были данные Минюста РФ, Росстата, Минэкономразвития России, Фонда президентских грантов, Росмолодежи, и благотворительных фондов.

На сегодня в Пермском крае зарегистрировано более 3,5 тысяч НКО, где помогают людям всех возрастов. Основная масса реализует свои соцпроекты на средства грантов и спонсоров. Так, в Пермском крае сейчас принимают заявки на конкурс, спонсируемый главой региона. В этом году общий грантовый фонд составляет более 120 млн рублей.

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Пермский край занял третье место среди регионов за пропаганду работы социально ориентированных некоммерческих организаций. Рейтинг, касающийся уровня онлайн-доступности информации о поддержке НКО, составило агентство RAEX. «По итогам исследований субъектов РФ за 2022 год первые три строчки рейтинга заняли Республика Карелия, Пензенская область и Пермский край. Всего в подборку вошли 20 регионов России», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Аналитики определяли лидеров по результатам спецмониторинга информресурсов региона в интернете. Всего было проанализировано 20 параметров. Например, наполненность источника информации о господдержке регионом социально ориентированных НКО, а также его позиционирование в поисковых системах и в соцсетях. Среди рассматриваемых источников были данные Минюста РФ, Росстата, Минэкономразвития России, Фонда президентских грантов, Росмолодежи, и благотворительных фондов. На сегодня в Пермском крае зарегистрировано более 3,5 тысяч НКО, где помогают людям всех возрастов. Основная масса реализует свои соцпроекты на средства грантов и спонсоров. Так, в Пермском крае сейчас принимают заявки на конкурс, спонсируемый главой региона. В этом году общий грантовый фонд составляет более 120 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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