Пермский край отметили за пропаганду работы НКО

28 февраля 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

Пермский край в лидерах по пропаганде деятельности НКО Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермский край занял третье место среди регионов за пропаганду работы социально ориентированных некоммерческих организаций. Рейтинг, касающийся уровня онлайн-доступности информации о поддержке НКО, составило агентство RAEX. «По итогам исследований субъектов РФ за 2022 год первые три строчки рейтинга заняли Республика Карелия, Пензенская область и Пермский край. Всего в подборку вошли 20 регионов России», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Аналитики определяли лидеров по результатам спецмониторинга информресурсов региона в интернете. Всего было проанализировано 20 параметров. Например, наполненность источника информации о господдержке регионом социально ориентированных НКО, а также его позиционирование в поисковых системах и в соцсетях. Среди рассматриваемых источников были данные Минюста РФ, Росстата, Минэкономразвития России, Фонда президентских грантов, Росмолодежи, и благотворительных фондов. На сегодня в Пермском крае зарегистрировано более 3,5 тысяч НКО, где помогают людям всех возрастов. Основная масса реализует свои соцпроекты на средства грантов и спонсоров. Так, в Пермском крае сейчас принимают заявки на конкурс, спонсируемый главой региона. В этом году общий грантовый фонд составляет более 120 млн рублей.

Пермский край занял третье место среди регионов за пропаганду работы социально ориентированных некоммерческих организаций. Рейтинг, касающийся уровня онлайн-доступности информации о поддержке НКО, составило агентство RAEX. «По итогам исследований субъектов РФ за 2022 год первые три строчки рейтинга заняли Республика Карелия, Пензенская область и Пермский край. Всего в подборку вошли 20 регионов России», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Аналитики определяли лидеров по результатам спецмониторинга информресурсов региона в интернете. Всего было проанализировано 20 параметров. Например, наполненность источника информации о господдержке регионом социально ориентированных НКО, а также его позиционирование в поисковых системах и в соцсетях. Среди рассматриваемых источников были данные Минюста РФ, Росстата, Минэкономразвития России, Фонда президентских грантов, Росмолодежи, и благотворительных фондов. На сегодня в Пермском крае зарегистрировано более 3,5 тысяч НКО, где помогают людям всех возрастов. Основная масса реализует свои соцпроекты на средства грантов и спонсоров. Так, в Пермском крае сейчас принимают заявки на конкурс, спонсируемый главой региона. В этом году общий грантовый фонд составляет более 120 млн рублей.