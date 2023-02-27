Коттедж расположен недалеко от центра города Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени продают двухэтажный коттедж за 120 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. По словам продавца, дом выполнен по индивидуальному проекту.

«Дом площадью 210 квадратных метров расположен на участке 16 соток. Сам дом был построен по индивидуальному проекту, в городе я таких не встречала. Два этажа, шесть комнат. Цена — 120 миллионов рублей», — указал продавец.

Коттедж расположен недалеко от центра города, рядом есть детский сад, школа и магазины. Внутри дома выполнен дизайнерский ремонт. На территории участка также есть баня, гараж на три машины, теплица и беседка.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на продажу выставлено родовое поместье за 100 миллионов рублей. Хозяин предлагает использовать его в качестве пасеки, частной клиники или производственного помещения.