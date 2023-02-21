В Тюменской области продают родовое поместье за 100 миллионов рублей. Фото

22 февраля 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

Дом расположен в селе Успенка Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Успенка Тюменской области на продажу выставлено родовое поместье за 100 миллионов рублей. Дом расположен недалеко от пруда. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Продам родовое поместье с большими территориями. В родовое поместье входит 54 гектара земли с разным назначением, дом 300 квадратных метров, два этажа. Цена — 100 миллионов рублей», — сообщается в объявлении. На территории участка есть баня, беседка и гараж на три машины, в доме есть комната отдыха с бильярдом. Продавец предлагает использовать поместье в качестве пасеки, частной клиники или производственного помещения. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают квартиру за 95 миллионов рублей. Площадь недвижимости составляет 54 квадратных метра.

В селе Успенка Тюменской области на продажу выставлено родовое поместье за 100 миллионов рублей. Дом расположен недалеко от пруда. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Продам родовое поместье с большими территориями. В родовое поместье входит 54 гектара земли с разным назначением, дом 300 квадратных метров, два этажа. Цена — 100 миллионов рублей», — сообщается в объявлении. На территории участка есть баня, беседка и гараж на три машины, в доме есть комната отдыха с бильярдом. Продавец предлагает использовать поместье в качестве пасеки, частной клиники или производственного помещения. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают квартиру за 95 миллионов рублей. Площадь недвижимости составляет 54 квадратных метра.