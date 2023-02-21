21 февраля 2023
20 февраля 2023

В Тюменской области продают родовое поместье за 100 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Дом расположен в селе Успенка Тюменской области Фото:

В селе Успенка Тюменской области на продажу выставлено родовое поместье за 100 миллионов рублей. Дом расположен недалеко от пруда. Объявление опубликовано на площадке Avito.

«Продам родовое поместье с большими территориями. В родовое поместье входит 54 гектара земли с разным назначением, дом 300 квадратных метров, два этажа. Цена — 100 миллионов рублей», — сообщается в объявлении.

На территории участка есть баня, беседка и гараж на три машины, в доме есть комната отдыха с бильярдом. Продавец предлагает использовать поместье в качестве пасеки, частной клиники или производственного помещения.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают квартиру за 95 миллионов рублей. Площадь недвижимости составляет 54 квадратных метра.

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В селе Успенка Тюменской области на продажу выставлено родовое поместье за 100 миллионов рублей. Дом расположен недалеко от пруда. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Продам родовое поместье с большими территориями. В родовое поместье входит 54 гектара земли с разным назначением, дом 300 квадратных метров, два этажа. Цена — 100 миллионов рублей», — сообщается в объявлении. На территории участка есть баня, беседка и гараж на три машины, в доме есть комната отдыха с бильярдом. Продавец предлагает использовать поместье в качестве пасеки, частной клиники или производственного помещения. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают квартиру за 95 миллионов рублей. Площадь недвижимости составляет 54 квадратных метра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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