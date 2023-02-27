Застройщики ждут открытия предприятия по производству арматуры в Перми

28 февраля 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Застройщики заявили о планах на продукцию нового завода в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Застройщики ждут открытия Осенцовского сталепрокатного завода, который планируется возвести в особой экономической зоне «Пермь». В перспективе там намерены выпускать около 60 тысяч тонн арматуры в год. В стройкомпаних считают, что из-за более низких затрат на логистику продукция подешевеет. «Для застройщиков важны качество и стоимость арматуры. Поэтому если ее будут производить в Перми, то как минимум из-за более низких затрат на логистику эта продукция станет дешевле. А где дешевле, там застройщик и будет покупать», — приводит слова гендиректора «Орсо групп» Михаила Бесфамильного издание «Коммерсант-Прикамье». Пермские застройщики рассказали, что закупают арматуру у Челябинского металлургического комбината, компании «КВИН» и других, но прежде всего — у филиалов общероссийских сетей: «Сталепромышленная компания», «Металлкомплект-М», «ЕВРАЗ-маркет» и других. Девелоперы полагают, что производство арматуры рядом с Пермью создаст конкуренцию, что может повлиять на снижение цен. Среди главных преимуществ строители отмечают сокращение транспортных издержек. Объем инвестиций в предприятие может составить более 450 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что под особую экономическую зону (ОЭЗ) будет приспособлено свыше 230 гектаров земли в Гамовском сельском поселении. На территории разместится бизнес. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Застройщики ждут открытия Осенцовского сталепрокатного завода, который планируется возвести в особой экономической зоне «Пермь». В перспективе там намерены выпускать около 60 тысяч тонн арматуры в год. В стройкомпаних считают, что из-за более низких затрат на логистику продукция подешевеет. «Для застройщиков важны качество и стоимость арматуры. Поэтому если ее будут производить в Перми, то как минимум из-за более низких затрат на логистику эта продукция станет дешевле. А где дешевле, там застройщик и будет покупать», — приводит слова гендиректора «Орсо групп» Михаила Бесфамильного издание «Коммерсант-Прикамье». Пермские застройщики рассказали, что закупают арматуру у Челябинского металлургического комбината, компании «КВИН» и других, но прежде всего — у филиалов общероссийских сетей: «Сталепромышленная компания», «Металлкомплект-М», «ЕВРАЗ-маркет» и других. Девелоперы полагают, что производство арматуры рядом с Пермью создаст конкуренцию, что может повлиять на снижение цен. Среди главных преимуществ строители отмечают сокращение транспортных издержек. Объем инвестиций в предприятие может составить более 450 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что под особую экономическую зону (ОЭЗ) будет приспособлено свыше 230 гектаров земли в Гамовском сельском поселении. На территории разместится бизнес.