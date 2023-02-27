В коттеджном поселке Нового Уренгоя продаются дома за 30 миллионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В коттеджном поселке СОДНТ Энтузиаст в Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлены два частных дома стоимостью в 30 миллионов рублей. Источник URA.RU рассказал, якобы в этом коттеджном поселке живет глава города Андрей Воронов. Объявления о продаже размещены на сайте «Avito».

«Продается жилой дом — 194,5 квадратных метров. Первый этаж — входная группа, зал, кухня, столовая, гостевая спальня, санузел, котельная. Второй этаж: коридор, три спальни, два санузла, гардеробная. Финские деревянные окна, видеонаблюдение. Фундамент — сваи, стены дома клееный брус», — говорится в объявлении. На территории есть баня и гараж. Также благоустроен выход к озеру, где можно купаться или установить парковку для гидроцикла.

В том же коттеджном поселке на продажу выставлен капитальный двухэтажный дом. На участке также расположен гараж на две машины, имеется выход к озеру. Продавец отметил, что площадь участка можно расширить, выкупив два соседних участка. Стоимость дома 30 миллионов рублей, торг уместен.

По словам источника, коттеджный поселок тихий, спокойный. «У Андрея Воронова в этом коттеджном поселке свой дом», — прокомментировал инсайдер из политокружения мэрии.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне, где якобы живет глава Салехарда Алексей Титовский, выставлены на продажу частные дома. Стоимость частной недвижимости 17 миллионов рублей.