В элитном микрорайоне Салехарда продаются дома за 17 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В микрорайоне Теремки Салехарда (ЯНАО) на продажу выставили частные дома, стоимостью в 17 миллионов рублей. Как сообщил URA.RU источник, в этом районе якобы живет глава Салехарда Алексей Титовский. Объявления опубликованы на сайте «Авито».

«Продам 2-х этажный дом облицованный блок-хаусом в очень хорошем тихом районе города в шаговой доступности от центра. Рядом школа, детский сад, магазины, автобусные остановки, поликлиника», — говорится в объявлении. Продавец отметил, что на территории дома есть баня с купелью и зоной отдыха, теплый гараж и котельная. Стоимость дома — 17 млн рублей.

Также в микрорайоне срочно за 17,5 миллиона рублей продается двухэтажный дом с баней и гаражом. Продавец рассматривает обмен с доплатой на капитальную квартиру в Салехарде.

Источник в политокружении Салехарда сообщил агентству, что микрорайон Теремки один из лучших в городе и пользуется популярностью у местных чиновников. «Глава города [Алексей Титовский — прим.ред.] проживает в этом районе», — отметил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде продавался дом с магазином за 30 млн рублей. По словам источников, коттедж якобы принадлежал бывшему чиновнику мэрии Салехарда Николаю Белому.

В микрорайоне Салехарда, где якобы проживает мэр города, продается дом Сайт «Авито»