В Губкинском бизнесмен скинул два миллиона на кинотеатр, который продает с конца осени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владелец кинотеатра в Губкинском (ЯНАО) почти в два раза снизил цену на кинотеатр, который пытается продать с конца осени. Ранее он рассказывал корреспонденту агентства, что хочет получить за бизнес шесть миллионов, сейчас цена за кинотеатр составляет три с половиной миллиона рублей, сообщается в объявлении на платформе Avito.

«Продается единственный в городе действующий двухзальный кинотеатр. Есть возможность быстро отбить вложенные деньги, только „Чебурашка“ и „Аватар 2“ принесли 2.5 млн рублей чистыми за прокат», — обещает предприниматель в объявлении на сайте Avito.

Кинотеатр оборудован двумя залами на 72 и 32 места, оснащен современным оборудованием. Продавец обещает обучить нового владельца нюансам кинопрокатного ремесла, поддержать на первом этапе, а заинтересовавшимся предложением обещает еще немного снизить цену.

Ранее URA.RU рассказало, что в конце ноября бизнесмен из Губкинского опубликовал объявление о продаже кинотеатра за пять с половиной миллионов рублей. Он рассказал корреспонденту агентства, что причина продажи связана с изменением сферы его деятельности и вскоре он поднимет цену, увеличив стоимость предприятия до шести миллионов.