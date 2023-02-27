27 февраля 2023
26 февраля 2023
25 февраля 2023

В ЯНАО бизнесмен в два раза сбросил цену на кинотеатр, который продает всю зиму. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Губкинском бизнесмен скинул два миллиона на кинотеатр, который продает с конца осени Фото:

Владелец кинотеатра в Губкинском (ЯНАО) почти в два раза снизил цену на кинотеатр, который пытается продать с конца осени. Ранее он рассказывал корреспонденту агентства, что хочет получить за бизнес шесть миллионов, сейчас цена за кинотеатр составляет три с половиной миллиона рублей, сообщается в объявлении на платформе Avito.

«Продается единственный в городе действующий двухзальный кинотеатр. Есть возможность быстро отбить вложенные деньги, только „Чебурашка“ и „Аватар 2“ принесли 2.5 млн рублей чистыми за прокат», — обещает предприниматель в объявлении на сайте Avito.

Кинотеатр оборудован двумя залами на 72 и 32 места, оснащен современным оборудованием. Продавец обещает обучить нового владельца нюансам кинопрокатного ремесла, поддержать на первом этапе, а заинтересовавшимся предложением обещает еще немного снизить цену.

Ранее URA.RU рассказало, что в конце ноября бизнесмен из Губкинского опубликовал объявление о продаже кинотеатра за пять с половиной миллионов рублей. Он рассказал корреспонденту агентства, что причина продажи связана с изменением сферы его деятельности и вскоре он поднимет цену, увеличив стоимость предприятия до шести миллионов.

Фото:

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Владелец кинотеатра в Губкинском (ЯНАО) почти в два раза снизил цену на кинотеатр, который пытается продать с конца осени. Ранее он рассказывал корреспонденту агентства, что хочет получить за бизнес шесть миллионов, сейчас цена за кинотеатр составляет три с половиной миллиона рублей, сообщается в объявлении на платформе Avito. «Продается единственный в городе действующий двухзальный кинотеатр. Есть возможность быстро отбить вложенные деньги, только „Чебурашка“ и „Аватар 2“ принесли 2.5 млн рублей чистыми за прокат», — обещает предприниматель в объявлении на сайте Avito. Кинотеатр оборудован двумя залами на 72 и 32 места, оснащен современным оборудованием. Продавец обещает обучить нового владельца нюансам кинопрокатного ремесла, поддержать на первом этапе, а заинтересовавшимся предложением обещает еще немного снизить цену. Ранее URA.RU рассказало, что в конце ноября бизнесмен из Губкинского опубликовал объявление о продаже кинотеатра за пять с половиной миллионов рублей. Он рассказал корреспонденту агентства, что причина продажи связана с изменением сферы его деятельности и вскоре он поднимет цену, увеличив стоимость предприятия до шести миллионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...