Челябинский военный завод попал под санкции Японии

Завод «Уралэлемент» находится в Верхнем Уфалее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Верхнеуфалейский завод«Уралэлемент» (Челябинская область) попал под санкции Японии. Соответствующая информация появилась на официальном сайте МИД Японии.

«В списке ООО «Уральские элементы» Верфнеуфалейский завод (также известный как ООО Уральский Элемент). Может называться Акционерное общество Верхнеуфалейский завод Уралэлемент (также известное как АО «Уралэлемент» (он же АО «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»)», — говорится в документе.

Как указано на сайте завода «Уралэлемент», это стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса России, которое осуществляет деятельность в сфере разработки и производства химических источников тока. Предприятие образовано в 1942 году на базе завода, который в военное время был эвакуирован из Саратова.

Ранее стало известно, что десятки известных людей и предприятий Челябинской области попали под санкции США и стран Евросоюза. Так, челябинский губернатор Алексей Текслер попал под санкции Австралии. Также пять известных челябинцев попали под санкции Канады, а один из этих пяти — еще и под санкции США. Также два предприятия, расположенные на территории Челябинской области, попали под санкции Великобритании и Новой Зеландии.