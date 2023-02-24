Пять известных челябинцев попали в санкционный список Канады

Пять челябинцев попали под санкции Канады

В обновленный перечень Канады вошли высокопоставленные чиновники Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пять уроженцев Челябинска попали под санкции Канады. Соответствующий документ опубликовал госдепартамент Канады 25 февраля.

«Специальные экономические меры вводятся Канадой относительно следующих граждан России: Дмитрий Федорович Вяткин (депутат Госдумы от Челябинскойобласти), Михаил Николаевич Берулава (избран в Госдуму РФ по спискам от Челябинской и Курганской областей), Виктор Борисович Христенко (президент Делового совета Евразийского экономического союза, уроженец Челябинской области) и его сын, Христенко Владимир Викторович. Кроме того, в список попал Максим Алексеевич Гулин, избран в Госдуму от Челябинской области по спискам партии „Новые люди“», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер попал под санкции Австралии. Кроме того, Виктор Христенко, известный уроженец Челябинска, попал под санкции США.