Пять известных челябинцев попали в санкционный список Канады

Пять уроженцев Челябинска попали под санкции Канады. Соответствующий документ опубликовал госдепартамент Канады 25 февраля.
«Специальные экономические меры вводятся Канадой относительно следующих граждан России: Дмитрий Федорович Вяткин (депутат Госдумы от Челябинскойобласти), Михаил Николаевич Берулава (избран в Госдуму РФ по спискам от Челябинской и Курганской областей), Виктор Борисович Христенко (президент Делового совета Евразийского экономического союза, уроженец Челябинской области) и его сын, Христенко Владимир Викторович. Кроме того, в список попал Максим Алексеевич Гулин, избран в Госдуму от Челябинской области по спискам партии „Новые люди“», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер попал под санкции Австралии. Кроме того, Виктор Христенко, известный уроженец Челябинска, попал под санкции США.
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