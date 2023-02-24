Известный уроженец Челябинска попал под санкции США

24 февраля 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Виктор Христенко свою карьеру начинал в Челябинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Виктор Христенко, известный уроженец Челябинска, попал под санкции США. Соответствующий документ опубликовал госдепартамент Соединенных Штатов. «Обновление списка граждан, относящихся к лицам, на которых распространяются санкции. Виктор Борисович Христенко, Москва, Россия; дата рождения 28 августа 1957 г.; место рождения: Челябинск, Челябинская область, Россия; национальность — Россия; гражданин России», — говорится в документе на сайте госдепа США. Христенко — бывший зампред российского правительства, сейчас занимает должность президента Делового совета Евразийского экономического союза. Женат на Татьяне Голиковой, действующем зампреде по соцполитике правительства РФ. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер попал под санкции Австралии. Австралийский санкционный список был опубликован утром 24 февраля.

Виктор Христенко, известный уроженец Челябинска, попал под санкции США. Соответствующий документ опубликовал госдепартамент Соединенных Штатов. «Обновление списка граждан, относящихся к лицам, на которых распространяются санкции. Виктор Борисович Христенко, Москва, Россия; дата рождения 28 августа 1957 г.; место рождения: Челябинск, Челябинская область, Россия; национальность — Россия; гражданин России», — говорится в документе на сайте госдепа США. Христенко — бывший зампред российского правительства, сейчас занимает должность президента Делового совета Евразийского экономического союза. Женат на Татьяне Голиковой, действующем зампреде по соцполитике правительства РФ. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер попал под санкции Австралии. Австралийский санкционный список был опубликован утром 24 февраля.