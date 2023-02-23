Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попал в санционный список Австралии. Документ был опубликован 24 февраля на сайте правительства Австралии.
«Алексей Леонидович Текслер, губернатор Челябинской области. Дата внесения в список — 24 февраля 2023 года», — говорится в документе на правительственном
В список вошли 90 физических и 40 юридических лиц. Это министры, губернаторы, военнослужащие, члены Центризбиркома, концерн «Калашников», ПАО «Туполев», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева», предприятие «Курганмашзавод» и другие.
США ранее анонсировали новый пакет антироссийских санкций. Он будет объявлен 24 февраля. Ограничения коснутся китайских компаний и российских банков.
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