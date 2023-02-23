Челябинский губернатор попал под санкции Австралии. Скрин

24 февраля 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

Алексея Текслера внесли в санкционный список 24 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попал в санционный список Австралии. Документ был опубликован 24 февраля на сайте правительства Австралии. «Алексей Леонидович Текслер, губернатор Челябинской области. Дата внесения в список — 24 февраля 2023 года», — говорится в документе на правительственном сайте . В список вошли 90 физических и 40 юридических лиц. Это министры, губернаторы, военнослужащие, члены Центризбиркома, концерн «Калашников», ПАО «Туполев», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева», предприятие «Курганмашзавод» и другие. США ранее анонсировали новый пакет антироссийских санкций. Он будет объявлен 24 февраля. Ограничения коснутся китайских компаний и российских банков. Сайт правительства Австралии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попал в санционный список Австралии. Документ был опубликован 24 февраля на сайте правительства Австралии. «Алексей Леонидович Текслер, губернатор Челябинской области. Дата внесения в список — 24 февраля 2023 года», — говорится в документе на правительственном сайте. В список вошли 90 физических и 40 юридических лиц. Это министры, губернаторы, военнослужащие, члены Центризбиркома, концерн «Калашников», ПАО «Туполев», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева», предприятие «Курганмашзавод» и другие. США ранее анонсировали новый пакет антироссийских санкций. Он будет объявлен 24 февраля. Ограничения коснутся китайских компаний и российских банков.