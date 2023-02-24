Челябинский депутат Госдумы и радиозавод «Полет» попали под новые санкции ЕС

Депутат Госдумы Владимир Павлов попал в десятый пакет санкций Евросоюза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов и радиозавод «Полет» в Челябинске попали в десятый пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации. Документ опубликован 25 февраля на официальном сайте ЕС.

— Владимир Викторович Павлов, дата рождения: 1.06.1976, место рождения: Челябинск, бывший СССР (теперь Российская Федерация), национальность: Россия. «Полет», челябинский радиозавод, — сказано в санкционном перечне.

Накануне, как сообщало URA.RU, челябинский губернатор Алексей Текслер попал под санкции Австралии. Также пять известных челябинцев попали под санкции Канады, а один из этих пяти — еще и под санкции США.