24 февраля 2023
23 февраля 2023

Челябинский депутат Госдумы и радиозавод «Полет» попали под новые санкции ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, павлов владимир
Депутат Госдумы Владимир Павлов попал в десятый пакет санкций Евросоюза Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов и радиозавод «Полет» в Челябинске попали в десятый пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации. Документ опубликован 25 февраля на официальном сайте ЕС.

— Владимир Викторович Павлов, дата рождения: 1.06.1976, место рождения: Челябинск, бывший СССР (теперь Российская Федерация), национальность: Россия. «Полет», челябинский радиозавод, — сказано в санкционном перечне.

Накануне, как сообщало URA.RU, челябинский губернатор Алексей Текслер попал под санкции Австралии. Также пять известных челябинцев попали под санкции Канады, а один из этих пяти — еще и под санкции США.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов и радиозавод «Полет» в Челябинске попали в десятый пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации. Документ опубликован 25 февраля на официальном сайте ЕС. — Владимир Викторович Павлов, дата рождения: 1.06.1976, место рождения: Челябинск, бывший СССР (теперь Российская Федерация), национальность: Россия. «Полет», челябинский радиозавод, — сказано в санкционном перечне. Накануне, как сообщало URA.RU, челябинский губернатор Алексей Текслер попал под санкции Австралии. Также пять известных челябинцев попали под санкции Канады, а один из этих пяти — еще и под санкции США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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