Мэр ключевого свердловского города подал в отставку

Мэр «титановой столицы России» — Верхней Салды Свердловской области — Игорь Сальников подал в отставку. Его заявление планируют рассмотреть на утреннем заседании местной думы 28 февраля, сообщил URA.RU источник и кратко подтвердили в пресс-службе администрации.
«Глава уйдет в отставку по собственному желанию. [Депутатами] будет рекомендован сменщик, он уже согласован», — поделился инсайдер, близкий к администрации. По данным URA.RU, руководить городом будет Александр Маслов — бывший замминистра спорта региона и спикер думы Нижнего Тагила, который в конце февраля стал вице-мэром Верхней Салды.
Кандидатура Маслова уже одобрена резиденцией губернатора Евгения Куйвашева и градообразующей корпорацией «ВСМПО-Ависма». Сальников же, как утверждали ранее источники агентства, после увольнения уедет в родную Пермь, где возглавит Матовилихинский район. Мэром Верхней Салды он проработал меньше года — с апреля 2022-го.
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