Пользователи соцсетей сообщили о взрыве на нефтебазе в Туапсе. Фото

28 февраля 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

Очевидцы сообщают, что от взрыва якобы вылетели стекла (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Туапсе (Краснодарский край) пожаловались на громкий звук, похожий на взрыв, который раздался среди ночи. Пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщают, что вероятно произошел взрыв на нефтебазе. «Было два взрыва с разницей где-то в пять секунд. Но я даже не сказала бы, что это были взрывы <…>, просто очень два сильных громких звука», — написала Кристина Опилат в комментариях к посту в сообществе «Мой Туапсе» в соцсети «ВКонтакте». Также подписчики паблика пишут, что взрыв якобы произошел на территории нефтезавода. По словам пользователей соцсети, звук, похожий на взрыв, был слышен и ощутим во многих частях города. «На маршала Жукова, 16 прям дом качнуло», — сообщила пользователь под псевдонимом Оксанка Чупачупс. Очевидцы также заявляют, что из-за возможного взрыва на железнодорожном вокзале выбило стекла. URA.RU направило запрос в местное ГУ МЧС России. На момент публикации в редакцию ответ не поступил. Фото: группа «Мой Туапсе» в соцсети «ВКонтакте» Фото: группа «Мой Туапсе» в соцсети «ВКонтакте» Фото: группа «Мой Туапсе» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Туапсе (Краснодарский край) пожаловались на громкий звук, похожий на взрыв, который раздался среди ночи. Пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщают, что вероятно произошел взрыв на нефтебазе. «Было два взрыва с разницей где-то в пять секунд. Но я даже не сказала бы, что это были взрывы <…>, просто очень два сильных громких звука», — написала Кристина Опилат в комментариях к посту в сообществе «Мой Туапсе» в соцсети «ВКонтакте». Также подписчики паблика пишут, что взрыв якобы произошел на территории нефтезавода. По словам пользователей соцсети, звук, похожий на взрыв, был слышен и ощутим во многих частях города. «На маршала Жукова, 16 прям дом качнуло», — сообщила пользователь под псевдонимом Оксанка Чупачупс. Очевидцы также заявляют, что из-за возможного взрыва на железнодорожном вокзале выбило стекла. URA.RU направило запрос в местное ГУ МЧС России. На момент публикации в редакцию ответ не поступил.