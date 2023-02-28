Жители Туапсе (Краснодарский край) пожаловались на громкий звук, похожий на взрыв, который раздался среди ночи. Пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщают, что вероятно произошел взрыв на нефтебазе.
«Было два взрыва с разницей где-то в пять секунд. Но я даже не сказала бы, что это были взрывы <…>, просто очень два сильных громких звука», — написала Кристина Опилат в комментариях к посту в сообществе «Мой Туапсе» в соцсети «ВКонтакте». Также подписчики паблика пишут, что взрыв якобы произошел на территории нефтезавода.
По словам пользователей соцсети, звук, похожий на взрыв, был слышен и ощутим во многих частях города. «На маршала Жукова, 16 прям дом качнуло», — сообщила пользователь под псевдонимом Оксанка Чупачупс. Очевидцы также заявляют, что из-за возможного взрыва на железнодорожном вокзале выбило стекла.
URA.RU направило запрос в местное ГУ МЧС России. На момент публикации в редакцию ответ не поступил.
Фото: группа «Мой Туапсе» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: группа «Мой Туапсе» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: группа «Мой Туапсе» в соцсети «ВКонтакте»
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Жители Туапсе (Краснодарский край) пожаловались на громкий звук, похожий на взрыв, который раздался среди ночи. Пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщают, что вероятно произошел взрыв на нефтебазе. «Было два взрыва с разницей где-то в пять секунд. Но я даже не сказала бы, что это были взрывы <…>, просто очень два сильных громких звука», — написала Кристина Опилат в комментариях к посту в сообществе «Мой Туапсе» в соцсети «ВКонтакте». Также подписчики паблика пишут, что взрыв якобы произошел на территории нефтезавода. По словам пользователей соцсети, звук, похожий на взрыв, был слышен и ощутим во многих частях города. «На маршала Жукова, 16 прям дом качнуло», — сообщила пользователь под псевдонимом Оксанка Чупачупс. Очевидцы также заявляют, что из-за возможного взрыва на железнодорожном вокзале выбило стекла. URA.RU направило запрос в местное ГУ МЧС России. На момент публикации в редакцию ответ не поступил.