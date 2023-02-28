В Британии призвали завершить конфликт на Украине с помощью вооружения

28 февраля 2023 в 09:12 Размер текста - 17 +

Поставки оружия на Украину следует ускорить, заявил Тим Барроу Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо прекратить затяжной конфликт на Украине, ускорив поставки вооружения Киеву. Такое заявление сделал советник по национальной безопасности премьера Великобритании Там Барроу во время выступления перед объединенным комитетом по стратегии национальной безопасности Великобритании. «Нам нужно ускорить нашу поддержку. Украина должна иметь средства для самозащиты и должна быть в состоянии добиться успеха на поле боя», — заявил Тим Барроу. Его слова приводит The Times . По словам советника, такой шаг поможет разрешить продолжающийся российско-украинский конфликт. С момента начала спецоперации 24 февраля 2022 года Запад активно поддерживает Украину, предоставляя ей различное вооружение. Позже экс-президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине только затягивает конфликт, мешая его урегулированию, передает MK.RU . Такого же мнения начали придерживаться некоторые политики Евросоюза. По их мнению предоставление Киеву оружия мешают установлению мира, написали в Financial Times.

Необходимо прекратить затяжной конфликт на Украине, ускорив поставки вооружения Киеву. Такое заявление сделал советник по национальной безопасности премьера Великобритании Там Барроу во время выступления перед объединенным комитетом по стратегии национальной безопасности Великобритании. «Нам нужно ускорить нашу поддержку. Украина должна иметь средства для самозащиты и должна быть в состоянии добиться успеха на поле боя», — заявил Тим Барроу. Его слова приводит The Times. По словам советника, такой шаг поможет разрешить продолжающийся российско-украинский конфликт. С момента начала спецоперации 24 февраля 2022 года Запад активно поддерживает Украину, предоставляя ей различное вооружение. Позже экс-президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине только затягивает конфликт, мешая его урегулированию, передает MK.RU. Такого же мнения начали придерживаться некоторые политики Евросоюза. По их мнению предоставление Киеву оружия мешают установлению мира, написали в Financial Times.